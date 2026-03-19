Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν σαρωτικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, ο πόλεμος έχει εξαπλωθεί στην περιοχή, στοιχίζοντας τη ζωή ανθρώπων σε πολλά κράτη της Μέσης Ανατολής.

Εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλονται στα ΜΜΕ, το Γαλλικό Πρακτορείο τονίζει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς που ακολουθούν.

Οι αριθμοί αυτοί βασίζονται κατά κύριο λόγο σε ανακοινώσεις κυβερνήσεων, στρατών, υγειονομικών αρχών και υπηρεσιών πρώτων βοηθειών των αντίστοιχων κρατών.

Ιράν

Το υπουργείο Υγείας του Ιράν είχε ανακοινώσει την 8η Μαρτίου ότι πάνω από 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους κάπου 200 γυναίκες και 200 παιδιά κάτω των 12 ετών, ενώ πάνω από 10.000 πολίτες τραυματίστηκαν.

Δεν έχει δημοσιοποιήσει απολογισμό των θυμάτων τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ HRANA («Human Rights Activists News Agency»), με έδρα τις ΗΠΑ, ως τη 17η Μαρτίου είχαν καταμετρηθεί πάνω από 3.114 νεκροί, εκ των οποίων 1.354 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 207 παιδιών, και 1.138 στρατιωτικών και 622 ανθρώπων που δεν είναι σαφές ποιοι ήταν.

Ισραήλ

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και οι αρχές έχουν κάνει λόγο για συνολικά 15 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 13 ισραηλινών υπηκόων και μετανάστη εργαζόμενου από τις Φιλιππίνες. Χθες βράδυ, έκαναν λόγο για άλλον έναν «αλλοδαπό εργάτη» που σκοτώθηκε, χωρίς να διευκρινίσουν την εθνικότητά του.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, κάπου 250 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στο Ισραήλ αφότου άρχισαν οι εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν εναντίον της ισραηλινής επικράτειας σε αντίποινα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει από την πλευρά του ανακοινώσει τον θάνατο δύο μελών του κατά τη διάρκεια μαχών στον νότιο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, σιιτικού κινήματος προσκείμενου στο Ιράν.

Παλαιστινιακά Εδάφη

Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιες γυναίκες σκοτώθηκαν χθες βράδυ εξαιτίας θραυσμάτων που έπληξαν κομμωτήριο κοντά στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Λίβανος

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, 968 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ τη 2η Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων 116 παιδιών και 40 μελών του υγειονομικού προσωπικού. Οι αρχές καταμετρούν επίσης 2.432 τραυματίες. Πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες του Λιβάνου έχει καταγραφεί πως αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν. Ο στρατός του Λιβάνου έχει κάνει γνωστό πως 6 μέλη του σκοτώθηκαν.

Η Χεζμπολάχ δεν ανακοινώνει τις απώλειές της.

Κράτη του Κόλπου

Οι αρχές διαφόρων χωρών του Κόλπου και το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») έχουν κάνει λόγο για συνολικά 28 νεκρούς αφότου άρχισαν οι ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων, συμπεριλαμβανομένων 15 αμάχων.

Οι υπόλοιποι δεκατρείς ήταν είτε στρατιωτικοί ή μέλη των δυνάμεών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων επτά Αμερικανών.

Στο Κουβέιτ, ο στρατός και το υπουργείο Υγείας έχουν καταμετρήσει έξι θανάτους: δύο ανδρών του στρατού του εμιράτου, δύο συνοριοφυλάκων και δύο αμάχων, συμπεριλαμβανομένου κοριτσιού 11 ετών.

Στα ΗΑΕ, οι αρχές έχουν αναφερθεί σε οκτώ θανάτους: έξι αμάχων και δύο στρατιωτικών, που σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου αποδοθείσα σε τεχνική βλάβη.

Η πολιτική προστασία στη Σαουδική Αραβία έχει αναφερθεί σε δύο θανάτους αμάχων.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν έχει επίσης ανακοινώσει δύο θανάτους.

Το κέντρο ασφάλειας της ναυσιπλοΐας του Ομάν έχει αναφερθεί στον θάνατο ναυτικού στη θάλασσα και δύο μεταναστών εργατών κατά τη διάρκεια επιδρομής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σε βιομηχανική ζώνη.

Στο Κατάρ, το υπουργείο Εσωτερικών έχει καταμετρήσει 32 τραυματισμούς. Δεν έχει κάνει λόγο για κανέναν θάνατο μέχρι σήμερα.

Ιράκ

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράκ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε ανακοινώσεις ενόπλων παρατάξεων και κυβερνητικών πηγών.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή τον θάνατο Γάλλου υπαξιωματικού σε επίθεση με drones στην περιοχή της Αρμπίλ. Επρόκειτο για την πρώτη απώλεια των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.

Έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στη συντριβή αεροσκάφους την περασμένη Πέμπτη (πιο πλήρης αναφορά στις αμερικανικές απώλειες στις τελευταίες παραγράφους).

Ιρακινές παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν καταμετρούν 46 θανάτους μελών τους σε αεροπορικές επιδρομές που αποδίδουν στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.

Οργανώσεις Ιρανών Κούρδων ανταρτών ανακοίνωσαν τον θάνατο τουλάχιστον πέντε μελών τους σε πλήγματα αποδοθέντα στο Ιράν εναντίον θέσεών τους στο βόρειο Ιράκ.

Κουρδικές πηγές ανέφεραν ότι φύλακας σε αεροδρόμιο σκοτώθηκε σε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι πολίτης σκοτώθηκε από θραύσματα πυραύλου σε πλήγμα στη νοτιοανατολική Βαγδάτη.

Σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν προχθές Τρίτη στη Βαγδάτη σε πλήγμα εναντίον σπιτιού όπου φέρονται να διέμεναν Ιρανοί «στρατιωτικοί σύμβουλοι».

Ιορδανία

Σύμφωνα με τον στρατό του βασιλείου, 29 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε διάφορες περιοχές της Ιορδανίας εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλων και drones του Ιράν. Δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος.

Συρία

Σύμφωνα με συριακά κρατικά ΜΜΕ, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών πυρών του Ιράν και του Ισραήλ την 9η Μαρτίου.

ΗΠΑ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν επιβεβαιώσει μέχρι σήμερα δεκατρείς απώλειες: έξι στο Κουβέιτ, έξι στη συντριβή αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 στο δυτικό Ιράκ και μια στη Σαουδική Αραβία.

Έχουν επίσης κάνει λόγο για περίπου 200 τραυματίες στις τάξεις τους, συμπεριλαμβανομένων 10 που υπέστησαν «σοβαρά» τραύματα, από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν.