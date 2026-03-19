Σε μια περίοδο όπου οι διεργασίες στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ εντείνονται ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων, ο Χάρης Δούκας ανοίγει τα χαρτιά του και θέτει ξεκάθαρες προτεραιότητες για την πορεία του κόμματος. Με αιχμή το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, ο Δήμαρχος Αθηναίων επιδιώκει να φέρει το θέμα σε κορυφαίο επίπεδο λήψης αποφάσεων, προκρίνοντας μια στρατηγική που, όπως τονίζει, θα καθοριστεί συλλογικά.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Δούκας προτίθεται να ζητήσει απόφαση Συνεδρίου που θα αποκλείει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, παρουσιάζοντας παράλληλα το όραμά του για μια «προοδευτική διακυβέρνηση με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ».

Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με το αν αποφεύγει να διατυπώσει ευθέως τις θέσεις του υπό τον φόβο πιθανής διαγραφής από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο ίδιος εμφανίζεται κατηγορηματικός, επισημαίνοντας πως «δεν ανησυχώ, το μόνο που φοβάμαι είναι να μην πω την άποψή μου, θα λέω την άποψή μου για να συμβάλω και εγώ στο να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα».

Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία του ουσιαστικού διαλόγου στο εσωτερικό του κόμματος, σημειώνοντας ότι «είναι κακό να μη μιλάμε, να πηγαίνουμε στα Συνέδρια και να χειροκροτούμε μόνο». Όπως διευκρινίζει, «Οι προτάσεις μου δεν είναι αντιπαραθετικές. Όσοι θεωρούν ότι είμαστε στην ίδια θέση, να προχωρήσουμε μαζί σε πρωτοβουλίες. Τα Συνέδρια είναι για να λαμβάνονται στρατηγικές αποφάσεις. Με ευχολόγια θα πάμε; Το «όχι» στη Νέα Δημοκρατία είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει το Συνέδριο. Δεν θέλω να λέω ότι είναι μια πρόταση Δούκα, προτείνω να τη συζητήσουμε στο Συνέδριο και να τη συνδιαμορφώσουμε- και θέλω να λέω μετά από το Συνέδριο ότι είναι μια απόφαση ΠΑΣΟΚ».

Μιλώντας στο OPEN, ο Δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει πρόεδρος υπό ομηρεία». Παράλληλα, ανέφερε ότι σκοπεύει να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου η πρότασή του να μετατραπεί σε απόφαση Συνεδρίου, ενώ δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως τη γραμμή του Νίκου Ανδρουλάκη περί εκλογικής νίκης, ακόμη και με οριακή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι «θα ξεκολλήσουμε όλοι μαζί τη βελόνα, με αφετηρία επανεκκίνησης το Συνέδριο».

Σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρει να αναδειχθεί πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές και δεν υπάρξει αυτοδυναμία, ο Χάρης Δούκας ξεκαθαρίζει τη στάση του, δηλώνοντας: Πρέπει ως ΠΑΣΟΚ να μείνουμε στην αντιπολίτευση». Συμπληρώνει δε ότι «Θα είναι καταστροφική για τη χώρα και το κόμμα μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ».

Την ίδια στιγμή, εισηγείται την έναρξη προγραμματικού διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις από τώρα, με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Στο ερώτημα αν αυτό σημαίνει στροφή προς την Αριστερά, απαντά χαρακτηριστικά: «ΠΑΣΟΚ είμαι, τι θα είμαι με τη δεξιά;».

Τέλος, σχολιάζοντας τις επικρίσεις του Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος υποστήριξε ότι το μοναδικό «πράσινο» που ενδιαφέρει τον κ. Δούκα είναι εκείνο του ΠΑΣΟΚ, ο Δήμαρχος Αθηναίων απάντησε με χιούμορ, λέγοντας: «Ο κ. Μπακογιάννης πρέπει να πάρει μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέπω ότι τον ενδιαφέρει πολύ και θέλει να ενημερώνεται για τα εσωκομματικά».