Μια νέα δυναμική προσέγγισης αναπτύσσεται ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, με κεντρικό άξονα την κατηγορηματική άρνηση οποιασδήποτε μελλοντικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Λίγο μετά την έναρξη των εργασιών της επιτροπής διεύρυνσης, ο δήμαρχος Αθηναίων επικρότησε δημόσια παρέμβαση του κ. Χριστοδουλάκη, ο οποίος προσδιόρισε τη Ν.Δ. ως τον βασικό αντίπαλο του κόμματος, ανεξαρτήτως ηγεσίας.



«Διάβασα τη σημερινή ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι το μέτωπό μας κατά της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία διευρύνεται. Στο συνέδριο, όλοι μαζί, να πάρουμε τη σχετική απόφαση», έγραψε στην ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας, καλώντας συνέδρους και στελέχη του ΠΑΣΟΚ να κινηθούν έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί το μήνυμα του κόμματος. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια στελεχών να διαμορφώσουν ένα μέτωπο υπέρ του προκαταβολικού «όχι» σε μετεκλογικές συμπράξεις, ενόψει μάλιστα του συνεδρίου όπου ο κ. Δούκας σκοπεύει να καταθέσει σχετικό ψήφισμα. Ο Χάρης Δούκας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη διεύρυνση αυτού του μετώπου, κάλεσε τα στελέχη και την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να αποσαφηνίσουν το πολιτικό στίγμα του κόμματος.

Στο Συνέδριο, όλοι μαζί, να πάρουμε τη σχετική απόφαση. pic.twitter.com/PVfPpCxtNm — Haris Doukas (@h_doukas) March 17, 2026

Από την πλευρά του, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, μέσω της προγραμματικής του πλατφόρμας «Αλλαγή+», θέτει επιτακτικά το ερώτημα για την ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στην ανάγκη τήρησης καθαρών διαχωριστικών γραμμών με τη δεξιά παράταξη. Η στάση του κ. Χριστοδουλάκη περιλαμβάνει μάλιστα αιχμές για στελέχη που έχουν προχωρήσει σε τοπικές ή συνδικαλιστικές συμμαχίες με τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας έτσι να εδραιώσει τη δική του διακριτή παρουσία. Στο ερώτημα «τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε;» απαντά ο ίδιος μέσω της ανάρτησής του: «Να το πούμε απλά: η ΝΔ είναι ο βασικός μας αντίπαλος, όποιον αρχηγό κι αν έχει».

Αλλαγή+: Το κεντρικό δίλημμα



❓Τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε;



Ένα κόμμα που, υπό τη συστημική πίεση όσων χτυπούν, δήθεν από ανησυχία, το καμπανάκι του κινδύνου της αποσταθεροποίησης και της ανασφάλειας που υποτίθεται πως θα έρθει αν η ΝΔ δεν βρει έναν πρόθυμο εταίρο, θα υποκύψει στον ρόλο… pic.twitter.com/hvai6pbRmb — Μανώλης Χριστοδουλάκης (@Manolis_Chr) March 17, 2026

Παρόλο που οι δύο άνδρες είχαν συμμαχήσει στενά στις εσωκομματικές εκλογές του 2024, η επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη οδήγησε σε μια περίοδο αυτόνομης δράσης, με τον κ. Χριστοδουλάκη να επικεντρώνεται στην ενίσχυση του προσωπικού του πανελλαδικού δικτύου. Ωστόσο, η πρόσφατη κινητικότητα κατά την εκλογή συνέδρων και η ταύτισή τους στο ζήτημα της μη συνεργασίας με τη ΝΔ δείχνουν ότι, παρά τις διακριτές τους πορείες, οι πολιτικές τους απόψεις συγκλίνουν ξανά σε κρίσιμα στρατηγικά ζητήματα ενόψει του επικείμενου συνεδρίου.





