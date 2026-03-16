Περισσότερο φοιτητικές εκλογές, όπου η κάθε παράταξη ανακοινώνει μετά το κλείσιμο της κάλπης τα δικά της αποτελέσματα και εμφανίζεται ως «νικητής», παρά μια εσωκομματική πανελλαδική διαδικασία ενός σημαντικού πολιτικού φορέα όπως είναι αυτός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θυμίζουν τα αποτελέσματα της χθεσινής κάλπης για την ανάδειξη των 3.800 συνέδρων του ΠΑΣΟΚ. Στη διαδικασία συμμετείχαν σχεδόν 150.000 μέλη του Κινήματος, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος, εάν σκεφτεί κανείς ότι ξεπερνά ακόμη και αυτόν της Νέας Δημοκρατίας όταν το κυβερνών κόμμα κλήθηκε να αναδείξει τους δικούς του συνέδρους, όπως επισημαίνουν με νόημα από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Ωστόσο, τα τελικά αποτελέσματα από το μέτωπο του ΠΑΣΟΚ παραμένουν έως και αυτή την ώρα ασαφή, αφού κάθε εσωκομματικό στρατόπεδο σπεύδει να παρουσιάσει τα δικά του νούμερα ως «νίκη». Η επικράτηση των μελών που πρόσκεινται στον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη δεν αμφισβητείται, όμως η ακριβής αναλογία των εκλεγμένων συνέδρων που τον στηρίζουν παραμένει άγνωστη, καθώς δεν έχουν ακόμη προσμετρηθεί όλα τα ψηφοδέλτια – ιδίως από την Κρήτη, που είναι και ο τόπος καταγωγής του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επιπλέον, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα ο αριθμός των αριστίνδην συνέδρων, δηλαδή εκείνων που θα συμμετέχουν στο συνέδριο της 27ης Μαρτίου λόγω ιδιότητας, χωρίς δηλαδή να εκλεγούν με σταυρό για να παρίστανται στο ανώτατο κομματικό όργανο.

Οι αρχικές εκτιμήσεις μιλούσαν για περίπου 1.000 άτομα που θα ήταν αριστίνδην σύνεδροι, αλλά νεότερες πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό τους σε 1.500, με αποτέλεσμα το σύνολο των συνέδρων να φτάνει πλέον τους 5.200 με 5.300. Η δε καθυστέρηση στην ανακοίνωση της τελικής λίστας από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) προκαλεί σκιές και εσωκομματικές υποψίες, με κάποιους να ισχυρίζονται ότι η ηγεσία επιχειρεί με κάθε τρόπο να αυξήσει την επιρροή της στο συνέδριο. Οι καταγγελίες μιλούν για παρατυπίες, διπλοψηφίες, έλλειψη ελέγχων της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων και τεχνικά προβλήματα στα tablets που χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις από το περιβάλλον του προέδρου, ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται να εξασφαλίζει περίπου 2.100 – 2.300 συνέδρους, κάτι που μεταφράζεται σε ποσοστό περίπου 60%. Από την πλευρά του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση, έχοντας διόλου ευκαταφρόνητα αποτελέσματα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και ιδιαίτερα στην εκλογική περιφέρεια της Α’ Αθήνας, καθώς επίσης και στον Βόρειο, Νότιο και Δυτικό τομέα.

Το στρατόπεδο του Παύλου Γερουλάνου, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι επικράτησε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πως η παρουσία του ενισχύθηκε σημαντικά και στην περιφέρεια. Ο δε Μανώλης Χριστοδουλάκης εμφανίζει εκτιμήσεις για 967 εκλεγμένους (ήτοι περίπου 25,5%) και φιλοδοξεί να φτάσει στο 30% της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχουν όμως κι άλλα στελέχη με σημαντική επιρροή, όπως ο Μιχάλης Κατρίνης, που εμφανίζεται να διατηρεί ισχυρές δυνάμεις στη δυτική Ελλάδα (εκλέγεται άλλωστε στην Ηλεία), καθώς και ο Παύλος Χρηστίδης, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου έχει ερείσματα πρωτίστως στη βόρεια Ελλάδα – ιδίως στη Θεσσαλονίκη και τη δυτική Μακεδονία. Οι συνδυασμοί και οι ισορροπίες μεταξύ όλων αυτών των παραγόντων και στελεχών θα καθορίσουν ουσιαστικά και τη σύνθεση και τη δυναμική του επερχόμενου συνεδρίου.