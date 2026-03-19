Η εμπορική συμφωνία που υπεγράφη το περασμένο καλοκαίρι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επικύρωση της οποίας βρισκόταν σε νεκρό σημείο από τους Ευρωπαίους εδώ και μήνες, πήρε σήμερα ένα πρώτο «πράσινο φως» από επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία ενέκρινε την εφαρμογή της.

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων στην ΕΕ, όπως είχαν δεσμευτεί οι Βρυξέλλες στη συμφωνία αυτή, συνδυάζοντάς τη με δικλείδες ασφαλείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.