Σχεδόν σίγουρη η Ίντερ για είσοδο στην τετράδα της Serie A, ενώ από τη Μίλαν μέχρι την Αταλάντα, περνώντας από τη Νάπολι, την Κόμο, τη Γιουβέντους και τη Ρόμα, όλες οι ομάδες παραμένουν στη μάχη. Η βαθμολογική ισορροπία μπορεί να αλλάξει ριζικά τις επόμενες εβδομάδες, καθώς εννέα αγώνες μένουν για 27 βαθμούς. Έξι ομάδες, συγκεντρωμένες σε 13 βαθμούς, διεκδικούν ακόμη μία από τις τρεις θέσεις για την Ευρώπη που μετράει, με την Ίντερ να θεωρείται ουσιαστικά ήδη προκριμένη, καθώς προηγείται με 15 βαθμούς από την Γιουβέντους, την πρώτη ομάδα που μένει εκτός.

Η Ίντερ, έχει ποσοστό πρόκρισης κοντά στο 100%, ενώ η Μίλαν είναι η άλλη ομάδα που βρίσκεται μια ανάσα από την τετράδα. Παρά το γεγονός ότι η κούρσα του τίτλου φαίνεται σχεδόν κλεισμένη, εκτός απροόπτου, οι «ροσονέρι» πρέπει να παραμείνουν προσεκτικοί, καθώς το πρόγραμμα αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον Μάξι Αλέγκρι. Από τις εννέα επόμενες αγωνιστικές, τρεις είναι άμεσα κρίσιμες: μετά τον Τορίνο εντός έδρας, η Μίλαν θα ταξιδέψει στη Νάπολι για ένα καθοριστικό ματς, ενώ ακολουθούν Ουντινέζε εντός, Βερόνα εκτός και το καθοριστικό ντέρμπι με τη Γιουβέντους στο Σαν Σίρο. Στη συνέχεια περιμένουν Σασουόλο, Αταλάντα, και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές με Τζένοα και Καλιέρι.

H Νάπολι, με προβάδισμα έξι βαθμών από την πέμπτη θέση, δεν μπορεί να εφησυχάσει. Η ομάδα του Κόντε ξέρει να κρατά ψηλά την ένταση, με την επιστροφή των Ντε Μπροινε, ΜακΤόμινεϊ, Ανγκίσα και την ενσωμάτωση του Σάντος, ενώ περιμένει και τον Νέρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχικά τον Κάλιαρι εντός, το ντέρμπι με τη Μίλαν στο Σαν Σίρο, τον Πάρμα εντός, δύο δύσκολες εκτός έδρας με Λάτσιο και Κρεμονέζε, στη συνέχεια την Κόμο στο Μαραντόνα και τέλος Μπολόνια, Πίζα και Ουντινέζε.

Η κούρσα για την τέταρτη θέση παραμένει αμφίρροπη. Οι κύριοι διεκδικητές είναι Κόμο, Γιουβέντους και Ρόμα, με τις Κομό και Γιουβέντους να ξεχωρίζουν για την κατάκτηση του τελευταίου εισιτηρίου και των εκατομμυρίων που συνοδεύουν την είσοδο στο Champions League. Η ομάδα του Φάμπρεγας προηγείται κατά ένα βαθμό και σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα σπουδαία αποτελέσματα στα άμεσα ντέρμπι και η διαφορά τερμάτων λειτουργούν υπέρ της. Το πρόγραμμα της Κομό περιλαμβάνει Πίζα, Ουντινέζε, το δύσκολο ντέρμπι με την Ίντερ, Σασουόλο, Τζένοα, ντέρμπι με τη Νάπολι και το τρίπτυχο Βερόνα, Πάρμα, Κρεμονέζε.

Η Γιουβέντους, με τον Μπόγκα να ξεχωρίζει ως έκπληξη στη μάχη για την τετράδα, φιλοξενεί Σασουόλο και Τζένοα, ενώ μετά ακολουθεί η Αταλάντα στο Μπέργκαμο, ενδεχομένως συγκεντρωμένη στην Coppa Italia, την Μπολόνια εντός και τη Μίλαν εκτός, πριν ολοκληρώσει με Βερόνα, Λέτσε, Φιορεντίνα και ντέρμπι με την Τορίνο.

Η Ρόμα χρειάζεται σχεδόν… θαύμα για την τετράδα. Μετά τη Λέτσε, αντιμετωπίζει την Ίντερ στο Σαν Σίρο, στη συνέχεια Πίζα, Αταλάντα, Μπολόνια, Φιορεντίνα, Πάρμα, Λάτσιο και κλείνει με Βερόνα εκτός έδρας.