Πρόκειται για μια ποδοσφαιρική απόφαση που κάνει ακόμη και το VAR να φαίνεται… γρήγορο. Η Σενεγάλη έχασε τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 57 ημέρες αφότου σήκωσε το τρόπαιο.

Τελικά, το Μαρόκο ανακηρύχθηκε εκ των υστέρων νικητής με σκορ 3-0, παρότι την ημέρα του αγώνα είχε ηττηθεί. Ο λόγος; Ο διαιτητής θα έπρεπε να είχε αποβάλει τη Σενεγάλη από το παιχνίδι, όταν η ομάδα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο για 17 λεπτά. Αντί γι’ αυτό, ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά. Οι Μαροκινοί μάλιστα αστόχησαν στο πέναλτι που δόθηκε, με αποτέλεσμα η ομάδα της Δυτικής Αφρικής να φτάσει τελικά στη νίκη με 1-0 στην παράταση.

Ωστόσο, αυτό το αποτέλεσμα ανατράπηκε από την επιτροπή εφέσεων της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF), σε μια απόφαση που έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις.

Μετά τη «βόμβα» αυτής της εβδομάδας, ο Αουγκουστίν Σενγκόρ, μέλος της CAF από τη Σενεγάλη, δήλωσε με προκλητικό τόνο στο X: «Η Σενεγάλη θα κρατήσει το τρόπαιο, ό,τι κι αν γίνει».

Όσοι παρακολούθησαν τον τελικό του AFCON στις 18 Ιανουαρίου είδαν ένα πραγματικά απίστευτο παιχνίδι. Οι διοργανωτές Μαροκινοί – που στόχευαν στη δεύτερη κατάκτηση του τροπαίου- θεωρούνταν φαβορί. Το ματς έμοιαζε να οδηγείται στην παράταση, όταν η Σενεγάλη σκόραρε ένα γκολ που αρχικά φαινόταν κανονικό στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κονγκολέζος διαιτητής Ζαν-Ζακ Νταλά Νγκαμπό τιμώρησε τον Αμπντουλαγέ Σεκ για σπρώξιμο στον Ασράφ Χακίμι.

Η φάση έμοιαζε περισσότερο με αμοιβαίο σπρώξιμο παρά με παράβαση που θα έπρεπε να ακυρώσει το γκολ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, μετά από εξέταση στο VAR, ο Ελ Χάτζι Μαλίκ Ντιούφ κρίθηκε ότι έκανε φάουλ στον Μπραΐμ Ντίαζ της Μαρόκου, για ένα ελαφρύ τράβηγμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κόρνερ. Οι περισσότεροι παίκτες της Σενεγάλης, ήδη πεπεισμένοι ότι αδικούνται μέσα στην έδρα των Μαροκινών, αποχώρησαν εξοργισμένοι από τον αγωνιστικό χώρο.

Με την ενθάρρυνση του προπονητή τους, Παπ Τιάου, παρέμειναν στα αποδυτήρια για 17 ολόκληρα λεπτά, την ώρα που στις εξέδρες σημειώνονταν επεισόδια. Ο αρχηγός Σαντιό Μανέ, έπεισε τελικά τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν στο γήπεδο και ο Μπραΐμ Ντίαζ ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι για το Μαρόκο.

Η εκτέλεσή του όμως ήταν αδύναμη και αποκρούστηκε εύκολα. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, όπου ο Παπ Γκουέγ πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ που χάρισε – τότε – τη νίκη στη Σενεγάλη. Μόνο που πλέον δεν ισχύει. Την Τρίτη, το σκορ άλλαξε επίσημα σε 3-0 υπέρ του Μαρόκου, με απόφαση της επιτροπής εφέσεων της CAF.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Σενεγάλη παραβίασε το Άρθρο 82, το οποίο αναφέρει ότι αν μια ομάδα «αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο πριν τη λήξη του αγώνα χωρίς την άδεια του διαιτητή», τότε αποκλείεται. Πρώην μέλος της επιτροπής δήλωσε σε δημοσιογράφο: «Ως άνθρωπος που υπηρέτησε στην επιτροπή εφέσεων για έξι χρόνια, γνωρίζω ότι δεν έχει την εξουσία να αλλάξει απόφαση που πάρθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τον διαιτητή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κατέληξαν σε αυτή τη ντροπιαστική απόφαση».

Ο Σαμίρ Σόμπχα, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της CAF από τον Μαυρίκιο, σχολίασε:

«Είναι ένα τεράστιο αστείο. Δεν μπορείς να διορθώσεις ένα λάθος κάνοντας ένα άλλο».

Ο πρώην μέσος των Γουέστ Χαμ και Άστον Βίλα, Νάιτζελ Ρίο-Κόκερ, πλέον σχολιαστής, υποστήριξε:

«Δεν υπάρχει ούτε ένας Μαροκινός παίκτης που θα ήθελε να κερδίσει έτσι».

Ο δημοσιογράφος και δικηγόρος Οσασού Ομπαγιουγουάνα δήλωσε για τον διαιτητή:

«Η διαιτησία του ήταν τραγική. Αλλά από τη στιγμή που ο Νγκαμπό αποφάσισε να συνεχιστεί το παιχνίδι, το αποτέλεσμα έπρεπε να κριθεί στο γήπεδο και όχι στα δικαστήρια του ποδοσφαίρου».

Στη Σενεγάλη επικρατεί οργή. Ο εξτρέμ Αμαρά Ντιούφ είπε:

«Τρέλα. Παίρνουν τρόπαιο μέσω email». Ο μέσος Πατέ Σις πρόσθεσε:

«Βάλτε και τρία ακόμη γκολ υπέρ των… κλαψιάρηδων».

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης θα προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS).

Ο Ρέιμοντ Χακ, πρώην επικεφαλής της πειθαρχικής επιτροπής του CAS, εκτίμησε ότι μπορεί να χρειαστούν ακόμη έξι μήνες για να υπάρξει τελική απόφαση.

Ματς με άρωμα… σκανδάλου που έγραψαν ιστορία

Η συγκεκριμένη απόφαση ανατρέπει μια βασική αρχή του ποδοσφαίρου: ότι όποιο λάθος κι αν κάνει ένας διαιτητής μέσα στο παιχνίδι, το αποτέλεσμα ισχύει με το τελευταίο σφύριγμα. Ετσι, έρχονται στο προσκήνιο ματς που συνοδεύθηκαν από… σκάνδαλα.

Ιρλανδία – Γαλλία | Μπαράζ Μουντιάλ 2010

Η Ιρλανδία στερήθηκε μια θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 από τη Γαλλία, σε μια φάση που πολλοί χαρακτήρισαν «Hand of Frog». Η 18η Νοεμβρίου 2009 παραμένει μία από τις πιο πικρές στιγμές στην ιστορία του ιρλανδικού αθλητισμού. Στο Stade de France, οι Ιρλανδοί είχαν χάσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι των μπαράζ, όμως ο Ρόμπι Κιν ισοφάρισε το συνολικό σκορ στο Παρίσι, με την ομάδα του να παίζει καλύτερα από τους Γάλλους.

Στο 103ο λεπτό της παράτασης, όμως, ο Τιερί Ανρί χρησιμοποίησε δύο φορές το αριστερό του χέρι για να ελέγξει την μπάλα και να αποτρέψει την έξοδό της από τον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια γύρισε την μπάλα στον Γκαλάς, που σκόραρε από κοντά. Ίσως μετά την υπόθεση του Μαρόκου, η Ιρλανδία – που βρίσκεται στα μπαράζ για το φετινό τουρνουά – θα μπορούσε να ζητήσει… τη θέση της Γαλλίας.

Αγγλία – Γερμανία | Μουντιάλ 2010, φάση των «16»

Στους «16» του Μουντιάλ του 2010, η Αγγλία αντιμετώπιζε τη Γερμανία και βρισκόταν ήδη υπό πίεση. Με το σκορ στο 2-1 υπέρ των Γερμανών, ο Φρανκ Λάμπαρντ επιχείρησε ένα δυνατό σουτ από μακριά, η μπάλα χτύπησε στο κάτω μέρος του δοκαριού και πέρασε καθαρά τη γραμμή. Ωστόσο, ο Ουρουγουανός επόπτης Μαουρίσιο Εσπινόσα δεν μέτρησε το γκολ, σε μια εποχή που δεν υπήρχε ακόμη Goal-line technology. Ο ίδιος αργότερα παραδέχθηκε: «Ήταν ένα πολύ γρήγορο σουτ που δεν είδα σωστά, παρότι ήμουν στη σωστή θέση. Δεν είδαμε επανάληψη στα αποδυτήρια στο ημίχρονο, αλλά καταλαβαίναμε τι είχε συμβεί. Μόνο όταν είδαμε την τηλεόραση αντιληφθήκαμε τι έγινε».

Ίσως εκείνο το γκολ να άλλαζε την πορεία του αγώνα. Αντί γι’ αυτό, η Αγγλία ηττήθηκε τελικά με 4-1.

Δυτική Γερμανία – Γαλλία | Ημιτελικός Μουντιάλ 1982

Μήπως ήρθε η ώρα να αμφισβητηθεί και η νίκη της Δυτικής Γερμανίας στον ημιτελικό του 1982; Ο αγώνας στιγματίστηκε από ένα επικίνδυνο και ακραίο μαρκάρισμα του τερματοφύλακα Χάραλντ Σουμάχερ στον Γάλλο αμυντικό Πατρίκ Μπατιστόν. Ο Γερμανός είχε χρόνο να αποφύγει τη σύγκρουση, όμως πήδηξε στον αέρα και χτύπησε με δύναμη τον αντίπαλο στο πρόσωπο.

Ο Μπατιστόν αποχώρησε με φορείο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Σουμάχερ στη συνέχεια απέκρουσε δύο πέναλτι στη διαδικασία που έστειλε τη Γερμανία στον τελικό.

Αγγλία – Αργεντινή |Προημιτελικός Μουντιάλ 1986

Πριν 40 χρόνια, ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέταξε ψηλά μέσα στην περιοχή της Αγγλίας και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το χέρι. Ο τερματοφύλακας Πίτερ Σίλτον διαμαρτυρήθηκε έντονα, δείχνοντας το χέρι του αντιπάλου, όμως ο διαιτητής δεν είδε την παράβαση. Το γκολ έμεινε στην ιστορία ως το περίφημο «Χέρι του Θεού». Η Αργεντινή προκρίθηκε στα ημιτελικά και στη συνέχεια κατέκτησε το Μουντιάλ. Ίσως όμως, μετά την υπόθεση της Σενεγάλης, να ανοίξει ξανά η συζήτηση. Και ο Σίλτον να δικαιωθεί, έστω και καθυστερημένα.

Αγγλία – Δυτική Γερμανία | Τελικός Μουντιάλ 1966

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Πέρασε άραγε η μπάλα τη γραμμή στο τρίτο γκολ του Τζεφ Χερστ; Ή ήταν απλώς η επιθυμία εκατομμυρίων φιλάθλων με τη βοήθεια του Σοβιετικού επόπτη Τοφίκ Μπαχραμόφ; Οι επιστήμονες δεν έχουν καταφέρει να δώσουν οριστική απάντηση. Ο ίδιος ο Χερστ όμως ήταν βέβαιος, βασιζόμενος στην αντίδραση του συμπαίκτη του, Ρότζερ Χαντ. Οπως είπε: «Αν είσαι μεγάλος σκόρερ, πας για το ριμπάουντ. Εκείνος όμως σήκωσε το χέρι και φώναξε “είναι γκολ”. Αυτό μου αρκεί». Και μάλλον… αρκεί και στους περισσότερους.

Σάντερλαντ – Λίβερπουλ | Premier League 2009-10

Μια φουσκωτή μπάλα παραλίας έμελλε να παίξει ρόλο σε ένα από τα πιο παράξενα γκολ στην ιστορία της Premier League. Τον Οκτώβριο του 2009, ένας νεαρός φίλαθλος της Λίβερπουλ πέταξε ένα κόκκινο φουσκωτό αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ντάρεν Μπεντ σούταρε και η μπάλα χτύπησε πάνω του, αλλάζοντας πορεία και καταλήγοντας στα δίχτυα για το νικητήριο γκολ της Σάντερλαντ.

Ο πρώην διαιτητής της Premier League, Μαρκ Κλάτενμπεργκ, εξήγησε: «Ο διαιτητής Μάικ Τζόουνς μέτρησε το γκολ. Όμως δεν έπρεπε να ισχύσει, γιατί η μπάλα χτύπησε σε αντικείμενο που δεν αποτελεί μέρος του αγωνιστικού χώρου». Η περίφημη μπάλα παραλίας κατέληξε στο Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου. Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα δεν επηρέασε ιδιαίτερα τη σεζόν των δύο ομάδων, καθώς η Λίβερπουλ τερμάτισε 7η και η Σάντερλαντ 13η.