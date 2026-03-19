Οι 11 αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου φέτος το καλοκαίρι έλαβαν χρηματοδότηση 625 εκατ. δολαρίων για θέματα ασφάλειας, όπως ενημέρωσε τα μέλη του Κογκρέσου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA).

Η χρηματοδότηση διαχειρίζεται η FEMA μέσω του προγράμματος επιχορηγήσεων της FIFA και προορίζεται για «διενέργεια επιχειρησιακών ασκήσεων, έλεγχο των βιογραφικών του προσωπικού και ενίσχυση των αμυντικών μέτρων στον κυβερνοχώρο».

Σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε πρώτα στα μέλη του Κογκρέσου, αναφέρεται ότι τα κονδύλια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν «για αύξηση της αστυνόμευσης και των μέτρων αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών σε γήπεδα της FIFA, ξενοδοχεία και συγκοινωνιακούς κόμβους». Εκπρόσωποι των πόλεων επιβεβαίωσαν ότι τα χρήματα άρχισαν να κατατίθενται.

Η χρηματοδότηση είχε εξαγγελθεί αρχικά στο νομοσχέδιο εσωτερικής πολιτικής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το προηγούμενο καλοκαίρι, αλλά καθυστέρησε λόγω μερικής αναστολής λειτουργίας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) στις αρχές του 2026.

Η FEMA επισήμανε ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε τρεις ξεχωριστές διακοπές χρηματοδότησης, αλλά τόνισε πως η εκταμίευση «αποδεικνύει τη δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ να διαθέσει πόρους στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου».

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος C-UAS, χορηγήθηκαν 250 εκατ. δολάρια στις πολιτείες που φιλοξενούν αγώνες, για προστασία από απειλές drones.

Η βουλευτής Νέας Τζέρσεϊ Νέλι Που δήλωσε: «Τέλος, οι αγώνες ξεκινούν σε λιγότερο από 90 μέρες. Το Κογκρέσο ενέκρινε τη χρηματοδότηση εγκαίρως και οι αρμόδιοι έπρεπε να είχαν αυτά τα χρήματα εδώ και μήνες. Χαίρομαι που η DHS έκανε επιτέλους το σωστό».

Ο Άντριου Τζουλιάνι, διευθυντής της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, τόνισε: «Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μεταξύ ομοσπονδιακών φορέων, τοπικών εταίρων και της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου. Το πρόγραμμα επιχορηγήσεων προσφέρει πολύτιμη χρηματοδότηση για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και την προστασία των κοινοτήτων».