Με εκτενή αναφορά σε όσα είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Τόνισε πως «αυτό διεξάγεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία με έναν εκτεταμένο πόλεμο να πλήττει την περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι εξαιρετικά σοβαρές».

Ο Παύλος Μαρινάκης, εκτός των άλλων, αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας τις χθεσινές δηλώσεις του από την Αλεξανδρούπολη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως: «Πριν από κάποια χρόνια, το 2015 – 2019 η χώρα μας είχε έναν πρωθυπουργό που τον έλεγαν Αλέξη Τσίπρα που επί των ημερών του λειτουργούσαν παραυπουργεία Δικαιοσύνης, υπουργοί του έδιναν εντολές σε δικαστικούς και δημοσιογράφοι οδηγούνταν στο αυτόφωρο και υπουργοί του ανέβαζαν κείμενα με προγραφές δημοσιογράφων, ενώ δύο υπουργοί του καταδικάστηκαν αμετάκλητα με 13-0. Δεν ξέρω αν αυτός που κουνούσε χθες το δάχτυλο για το κράτος δίκαιου σε μια χώρα που έχει τις λιγότερες συστάσεις αν αυτός που μιλούσε χθες είναι ο ίδιος είναι συνεπωνυμία ή κάποιος άλλος. Αν είναι ο ίδιος μπορώ μόνο να πω ότι το θράσος και η υποκρισία έχουν όρια».