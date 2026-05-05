Μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου αντιμετωπίζει ένα σοβαρό και διαρκώς επιδεινούμενο πρόβλημα: κυριολεκτικά βυθίζεται. Η πόλη του Μεξικό, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 22 εκατομμύρια κατοίκους, χάνει ύψος με τόσο γρήγορο ρυθμό, που η μεταβολή είναι πλέον ορατή ακόμα και από το διάστημα.

Σύμφωνα με δεδομένα της NASA, η πόλη βυθίζεται σχεδόν κατά 25 εκατοστά τον χρόνο, γεγονός που την κατατάσσει στις ταχύτερα «βυθιζόμενες» πόλεις παγκοσμίως. Όπως επισημαίνει ο γεωφυσικός Enrique Cabral από το National Autonomous University of Mexico, το φαινόμενο προκαλεί ήδη σοβαρές ζημιές σε βασικές υποδομές, όπως το μετρό, το αποχετευτικό σύστημα, η ύδρευση, αλλά και σε δρόμους και κατοικίες.

Η αιτία του προβλήματος εντοπίζεται στο γεγονός ότι η πόλη έχει χτιστεί πάνω σε μια αρχαία λίμνη. Με την πάροδο των ετών, η εντατική άντληση υπόγειων υδάτων και η συνεχής αστική ανάπτυξη έχουν οδηγήσει στην εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα, με αποτέλεσμα το έδαφος να υποχωρεί. Το φαινόμενο δεν είναι νέο: ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα η πόλη βυθιζόταν περίπου 5 εκατοστά τον χρόνο, ενώ μέχρι το 1950 ο ρυθμός είχε αυξηθεί ακόμα και στα 45 εκατοστά ετησίως.

Σε ορισμένες περιοχές, η συνολική καθίζηση φτάνει δεκάδες μέτρα, ενώ ιστορικά κτίρια όπως ο καθεδρικός ναός της πόλης έχουν εμφανίσει εμφανή κλίση. Πλέον, χάρη στον δορυφόρο NISAR satellite της NASA, οι επιστήμονες μπορούν να παρακολουθούν την καθίζηση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, με μετρήσεις κάθε 12 ημέρες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε περιοχές όπως το αεροδρόμιο και το μνημείο Angel of Independence, το έδαφος βυθίζεται περίπου 1,9 εκατοστά τον μήνα, δηλαδή σχεδόν 25 εκατοστά τον χρόνο. Σε λιγότερο από έναν αιώνα, ορισμένες περιοχές έχουν «χαθεί» κατά περισσότερο από 12 μέτρα, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις η καθίζηση φτάνει έως και τα 38 μέτρα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα στην περιοχή Iztapalapa, όπου σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, με ρωγμές και καθιζήσεις. Σε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό το 2017, ακόμα και ένα ταξί έπεσε μέσα σε ρήγμα που άνοιξε στο έδαφος.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, πέρα από τις καταστροφές στις υποδομές, υπάρχει και ο κίνδυνος σοβαρής λειψυδρίας στο μέλλον, καθώς ο υδροφόρος ορίζοντας συνεχίζει να εξαντλείται. Όπως τονίζουν, η καλύτερη κατανόηση του φαινομένου αποτελεί το πρώτο βήμα για την αντιμετώπισή του, με στόχο τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις σε μια πόλη-κολοσσό που συνεχίζει να «βουλιάζει».