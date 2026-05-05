Εκεί όπου η άγρια πέτρα της Μάνης συναντά το απέραντο γαλάζιο του Λακωνικού Κόλπου, «φωλιάζει» ένας από τους πιο γραφικούς οικισμούς της χώρας. Ο λόγος για τον Γερολιμένα, το «παλιό λιμάνι» που πήρε το όνομά του από τους ενετικούς χρόνους, ο οποίος δεν είναι απλώς ένας προορισμός· είναι ένα ταξίδι στην αυθεντική μανιάτικη ψυχή.

Με παραδοσιακά, πέτρινα κτίρια που φτάνουν σχεδόν στη θάλασσα και το επιβλητικό τοπίο της Μάνης να τον αγκαλιάζει, ο Γερολιμένας μοιάζει παραδομένος στην «αγκαλιά» ενός προστατευμένου φυσικού όρμου με γαλαζοπράσινα σχεδόν διάφανα νερά. Απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από τη Σπάρτη και υπήρξε ορμητήριο των Μανιατών πειρατών αλλά και σπουδαίο αλιευτικό καταφύγιο με πολλές εγκαταστάσεις διάθεσης πάγου, καταστήματα διακίνησης αλιευμάτων καθώς και λιμάνι προσέγγισης σπογγαλιευτικών σκαφών.

Με αξιόλογη τουριστική υποδομή, ο Γερολιμένας είναι έτοιμος να υποδεχθεί τους ταξιδιώτες που εκτιμούν τον διαφορετικό «αέρα» της λακωνικής Μάνης κι αναζητούν έναν προορισμό χαλάρωσης αλλά και εξερεύνησης.

