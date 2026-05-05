Η μετφορμίνη θεωρείται ευρέως ένα από τα σημαντικότερα φάρμακα του περασμένου αιώνα, διατηρώντας μέχρι σήμερα κεντρικό ρόλο στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, όπως επισημαίνει η Dipa Kamdar, Senior Lecturer in Pharmacy Practice στο Kingston University.

Για δεκαετίες, αποτελεί βασικό πυλώνα στη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2, βοηθώντας εκατομμύρια ανθρώπους να ρυθμίσουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους. Παράλληλα, έχει αποτελέσει αφετηρία για εκτεταμένη έρευνα σε πεδία όπως η γήρανση, ο καρκίνος, η καρδιαγγειακή υγεία και η γονιμότητα.

Από τη λαϊκή ιατρική στη σύγχρονη φαρμακολογία

Η προέλευση της μετφορμίνης εντοπίζεται όχι σε εργαστήριο αλλά σε ένα φυτό, το Galega officinalis, γνωστό και ως γαλλική πασχαλιά. Για αιώνες, χρησιμοποιούνταν σε παραδοσιακές θεραπείες για συμπτώματα που σήμερα αναγνωρίζονται ως ενδείξεις διαβήτη, όπως η υπερβολική δίψα και η συχνή ούρηση.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι επιστήμονες απομόνωσαν από το φυτό ενώσεις με την ικανότητα να μειώνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Μετά από πολυετή εξέλιξη και δοκιμές, η μετφορμίνη αναδείχθηκε ως ασφαλής και αποτελεσματική και εισήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Επιβεβαίωση μέσω κλινικών δοκιμών

Μεγάλες και προσεκτικά σχεδιασμένες κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους επιβεβαίωσαν ότι η μετφορμίνη δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση της γλυκόζης, αλλά συμβάλλει και στη μείωση των επιπλοκών του διαβήτη.

Η δράση της επικεντρώνεται στη γλυκόζη (τη βασική μορφή σακχάρου του οργανισμού) και στην καλύτερη αξιοποίηση της ινσουλίνης, της ορμόνης που επιτρέπει τη μεταφορά της γλυκόζης από το αίμα στα κύτταρα για παραγωγή ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, καθιερώθηκε ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τον διαβήτη τύπου 2 παγκοσμίως.

Πώς δρα στον οργανισμό

Η μετφορμίνη ανήκει στην κατηγορία των διγουανιδών και δρα πολυπαραγοντικά:

μειώνει την ποσότητα γλυκόζης που παράγεται από το ήπαρ

ενισχύει την πρόσληψη γλυκόζης από τους μυς

περιορίζει την απορρόφηση γλυκόζης από το έντερο

Παράλληλα, ενεργοποιεί το ένζυμο AMPK, έναν βασικό «αισθητήρα ενέργειας» των κυττάρων. Η ενεργοποίησή του μειώνει τη γλυκονεογένεση (δηλαδή την παραγωγή νέας γλυκόζης από το ήπαρ) και ενισχύει τη χρήση της γλυκόζης από τους ιστούς.

Σε αντίθεση με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα, η μετφορμίνη δεν συνδέεται συνήθως με αύξηση βάρους και σπάνια προκαλεί υπογλυκαιμία όταν χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία.

Πέρα από τον διαβήτη: νέες ερευνητικές κατευθύνσεις

Η ισχυρή της φήμη έχει οδηγήσει τους ερευνητές να εξετάσουν πιθανές χρήσεις πέρα από τον διαβήτη, αν και τα ευρήματα παραμένουν συχνά αντικρουόμενα.

Μία από τις πιο διαδεδομένες χρήσεις εκτός ενδείξεων αφορά το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS). Πολλά άτομα με PCOS εμφανίζουν αντίσταση στην ινσουλίνη, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα της ορμόνης.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερπαραγωγή ανδρογόνων, όπως η τεστοστερόνη, επηρεάζοντας την ωορρηξία και προκαλώντας διαταραχές στον εμμηνορροϊκό κύκλο. Η μετφορμίνη, βελτιώνοντας την ευαισθησία στην ινσουλίνη, συμβάλλει στη μείωση αυτών των επιδράσεων και μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του κύκλου.

Μετφορμίνη, γήρανση και εγκέφαλος

Η μετφορμίνη έχει επίσης μελετηθεί για πιθανή επίδραση στη γήρανση και τη μακροζωία. Αν και τα πρώτα δεδομένα κρίνονται ενθαρρυντικά, δεν υπάρχουν ακόμη σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι επιβραδύνει τη γήρανση στον άνθρωπο.

Παράλληλα, ορισμένες μελέτες εξετάζουν πιθανές νευροπροστατευτικές ιδιότητες, δηλαδή την ικανότητά της να προστατεύει τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα, ιδιαίτερα σε μακροχρόνια χρήση.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι ασυνεπή και απαιτούνται μεγάλες, μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές για να διαπιστωθεί αν μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της άνοιας ή άλλων νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Παρενέργειες και ζητήματα ασφάλειας

Παρά το ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, η μετφορμίνη μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες. Οι συχνότερες περιλαμβάνουν:

ναυτία

γαστρεντερική δυσφορία

διάρροια

αλλαγές στη γεύση

απώλεια όρεξης

Τα συμπτώματα αυτά συνήθως υποχωρούν με τον χρόνο ή με τη χρήση σκευασμάτων βραδείας αποδέσμευσης, ενώ η λήψη με τροφή μπορεί να τα περιορίσει. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12, που έχει παρατηρηθεί σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν το φάρμακο, λόγω μειωμένης απορρόφησης στο έντερο.

Επιπλοκές από μακροχρόνια χρήση

Η μακροχρόνια έλλειψη βιταμίνης Β12 μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία ή περιφερική νευροπάθεια. Η αναιμία επηρεάζει τη μεταφορά οξυγόνου στον οργανισμό, ενώ η νευροπάθεια μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, πόνο ή αδυναμία, κυρίως στα άκρα.

Μια σπάνια αλλά σοβαρή παρενέργεια είναι η γαλακτική οξέωση, δηλαδή η επικίνδυνη συσσώρευση γαλακτικού οξέος στο αίμα. Εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε οργανική ανεπάρκεια.

Ο κίνδυνος είναι αυξημένος σε άτομα με σοβαρά νεφρικά ή ηπατικά προβλήματα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την τακτική ιατρική παρακολούθηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γιατροί μπορεί να συστήσουν προσωρινή διακοπή της μετφορμίνης, όπως πριν από συγκεκριμένες ιατρικές διαδικασίες ή σε περιόδους σοβαρής ασθένειας.

Αλλαγές στις θεραπευτικές οδηγίες

Για πολλά χρόνια, η σύσταση για τον διαβήτη τύπου 2 ήταν σαφής: έναρξη θεραπείας με μετφορμίνη. Ωστόσο, το 2026, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Αριστείας Φροντίδας (NICE) αναθεώρησε τις οδηγίες του.

Η νέα προσέγγιση προτείνει την έναρξη θεραπείας με συνδυασμό μετφορμίνης και αναστολέων SGLT-2, όπως η δαπαγλιφλοζίνη, για τους περισσότερους ασθενείς.

Οι αναστολείς SGLT-2 βοηθούν τα νεφρά να αποβάλλουν την περίσσεια γλυκόζης μέσω των ούρων, συμβάλλοντας όχι μόνο στον γλυκαιμικό έλεγχο αλλά και στην προστασία της καρδιάς και των νεφρών από νωρίς στην πορεία της νόσου.

Ο ρόλος της μετφορμίνης σήμερα

Παρά τις εξελίξεις, η μετφορμίνη δεν έχει χάσει τη σημασία της. Παραμένει βασικό θεραπευτικό εργαλείο, ευρέως χρησιμοποιούμενο, οικονομικά προσιτό και αποτελεσματικό.

Όπως υπογραμμίζει η Δρ. Dipa Kamdar, η σύγχρονη τάση προς εξατομικευμένη ιατρική δεν αντικαθιστά τη μετφορμίνη, αλλά την ενσωματώνει σε πιο σύνθετες θεραπευτικές στρατηγικές.

Έξι δεκαετίες μετά την εισαγωγή της, η μετφορμίνη συνεχίζει να εξελίσσεται, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και τα παλαιότερα φάρμακα μπορούν να διατηρούν κρίσιμο ρόλο στη σύγχρονη ιατρική.