Η τεχνητή νοημοσύνη ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς λαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες, ακόμη και σε ευαίσθητους τομείς όπως η ψυχική υγεία.

Μέχρι σήμερα, οι ασθενείς χρειάζεται συχνά να περιμένουν εβδομάδες και να επιβαρύνονται οικονομικά για την ανανέωση συνταγών, ακόμη και όταν διαθέτουν ασφάλιση. Ωστόσο, από τον επόμενο μήνα, η διαδικασία αναμένεται να γίνει ταχύτερη και πιο οικονομική χάρη στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία Legion Health, που ιδρύθηκε το 2021 και έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 7 εκατομμυρίων δολαρίων, πρόκειται να λανσάρει το πρώτο πρόγραμμα ψυχικής υγείας παγκοσμίως που θα επιτρέπει σε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να προχωρά σε συνταγογράφηση ψυχιατρικών φαρμάκων. Αρχικά, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μόνο στην πολιτεία της Γιούτα, με συνδρομή 20 δολαρίων τον μήνα, ενώ σχεδιάζεται η επέκτασή της και σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με την New York Post.

Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Άρθουρ ΜακΓουότερς, σημειώνει ότι στόχος είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου όπου η τεχνητή νοημοσύνη συνεργάζεται με γιατρούς και κλινικές, ώστε να εκτελούνται συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις με ασφάλεια και διαφάνεια. «Η ιδέα του “γιατρού τεχνητής νοημοσύνης” έχει τη δυναμική να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς παγκοσμίως», ανέφερε.

Σε αυτή τη φάση, το σύστημα θα έχει περιορισμένο ρόλο, καθώς θα μπορεί να ανανεώνει μόνο συγκεκριμένα, χαμηλού κινδύνου ψυχιατρικά φάρμακα που έχουν ήδη συνταγογραφηθεί από γιατρό, όπως αντικαταθλιπτικά τύπου SSRI και άλλα σκευάσματα.

Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει τη συγκατάθεση των ασθενών, οι οποίοι ενημερώνονται ότι επικοινωνούν με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα πραγματοποιεί έναν σύντομο έλεγχο ασφαλείας για πιθανές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, παρενέργειες και ενδείξεις κινδύνου, ενώ σε περίπτωση ανησυχητικών ευρημάτων η υπόθεση παραπέμπεται άμεσα σε ανθρώπινο γιατρό. Οι ασθενείς μπορούν επίσης να ζητήσουν ανθρώπινη αξιολόγηση ανά πάσα στιγμή.

Η ανάγκη για τέτοιες λύσεις είναι ιδιαίτερα έντονη στη Γιούτα, όπου όλες οι κομητείες χαρακτηρίζονται ως περιοχές με έλλειψη επαγγελματιών υγείας, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση ακόμη και σε βασικές υπηρεσίες.

Παρά τις ανησυχίες, οι υποστηρικτές της τεχνητής νοημοσύνης επισημαίνουν ότι μπορεί να μειώσει τα ανθρώπινα λάθη, να επεξεργάζεται γρήγορα μεγάλους όγκους ιατρικών δεδομένων και να εντοπίζει αλληλεπιδράσεις φαρμάκων που ενδέχεται να διαφύγουν από έναν επιβαρυμένο γιατρό.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σταδιακά, με αρχική εποπτεία από γιατρούς και σταδιακή αύξηση της αυτονομίας του συστήματος. Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει και τις διαφορετικές προσεγγίσεις των πολιτειών των ΗΠΑ απέναντι στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, με ορισμένες να την ενθαρρύνουν και άλλες να εξετάζουν περιορισμούς.

Οι δημιουργοί της πλατφόρμας εκτιμούν ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελεί βασικό εργαλείο στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τους επαγγελματίες υγείας.