Τα άτομα που ζουν με διαβήτη χρειάζεται να ελέγχουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους, καθώς τόσο οι απότομες αυξήσεις όσο και οι πτώσεις μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για την υγεία. Τον τελευταίο καιρό, ωστόσο, παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον και από άτομα χωρίς διαβήτη για τη ρύθμιση της γλυκόζης τους. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί συμφωνούν ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, όσοι δεν έχουν διαβήτη δεν είναι απαραίτητο να παρακολουθούν συστηματικά τα επίπεδα σακχάρου τους.

Γιατί οι άνθρωποι παρακολουθούν το σάκχαρο στο αίμα;

Το σάκχαρο στο αίμα, γνωστό και ως γλυκόζη, αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας για τον οργανισμό. Το σώμα διασπά τους υδατάνθρακες που καταναλώνουμε σε γλυκόζη και την απελευθερώνει στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτός είναι και ο λόγος που τα επίπεδα σακχάρου αυξάνονται μετά τα γεύματα, ιδιαίτερα όταν καταναλώνονται τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη, όπως γλυκά και αναψυκτικά.

Ωστόσο, η διατροφή δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τη γλυκόζη. Ορισμένοι λιγότερο προφανείς παράγοντες περιλαμβάνουν:

Έλλειψη ύπνου

Ηλιακό έγκαυμα

Κατανάλωση καφέ (ακόμη και χωρίς ζάχαρη)

Η ώρα της ημέρας

Αφυδάτωση

Όταν τα επίπεδα σακχάρου αυξάνονται, το πάγκρεας εκκρίνει ινσουλίνη για να τα μειώσει. Αν η γλυκόζη παραμένει υψηλή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκληθεί αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή τα κύτταρα να μην ανταποκρίνονται σωστά στη δράση της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση υψηλών επιπέδων σακχάρου και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετά άτομα χωρίς διαβήτη αποδίδουν τις αιχμές του σακχάρου σε προβλήματα όπως η αύξηση βάρους ή η κακή ποιότητα ύπνου. Κάποιοι μάλιστα χρησιμοποιούν συνεχείς μετρητές γλυκόζης (CGM), συσκευές που τοποθετούνται κάτω από το δέρμα και καταγράφουν τα επίπεδα σακχάρου σε πραγματικό χρόνο.

Γιατί τα άτομα χωρίς διαβήτη δεν χρειάζεται να παρακολουθούν τη γλυκόζη τους

Παρότι οι συχνές απότομες αυξήσεις δεν θεωρούνται ιδανικές, είναι φυσιολογικό το σάκχαρο να ανεβαίνει μετά το φαγητό. Οι διακυμάνσεις της γλυκόζης μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος είναι απολύτως αναμενόμενες. Σε μελέτη του 2019, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα χωρίς διαβήτη βρίσκονταν εκτός του φυσιολογικού εύρους (70–140 mg/dL) περίπου στο 4% του χρόνου, δηλαδή περίπου μία ώρα ημερησίως.

Η Sun Kim, MD, αναπληρώτρια καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Stanford, δήλωσε: «Το σώμα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στο να διατηρεί τη γλυκόζη εντός φυσιολογικών ορίων. Η υπερβολική ανησυχία για μικρές αυξήσεις δεν είναι δικαιολογημένη».

Συμπλήρωσε επίσης: «Υπάρχει μεγάλη πίεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη χρήση CGM, αλλά δεν είναι απαραίτητο για όλους».

Ο Raimund Herzog, MD, ενδοκρινολόγος στο Yale Medicine και αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Yale, συμφώνησε ότι η συνεχής παρακολούθηση μπορεί να οδηγήσει υγιή άτομα σε αχρείαστο άγχος, πιστεύοντας ότι κάτι δεν πάει καλά, ενώ στην πραγματικότητα όλα λειτουργούν φυσιολογικά.

Επιπλέον, τα CGM έχουν σχεδιαστεί κυρίως για άτομα με διαβήτη, γεγονός που σημαίνει ότι οι μετρήσεις μπορεί να μην είναι απολύτως αξιόπιστες για τον γενικό πληθυσμό. «Η ακρίβεια των αισθητήρων παραμένει περιορισμένη, ιδιαίτερα σε άτομα χωρίς διαβήτη», σημείωσε ο Δρ. Herzog.

Ακόμη κι όταν οι μετρήσεις είναι σωστές, η γλυκόζη αποτελεί μόνο έναν δείκτη υγείας. Όπως εξήγησε η Δρ. Kim, ένα τρόφιμο που δεν αυξάνει το σάκχαρο δεν είναι απαραίτητα και υγιεινό. «Ένα καλά λειτουργικό πάγκρεας μπορεί να διαχειριστεί ένα μπισκότο χωρίς μεγάλη αύξηση της γλυκόζης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το μπισκότο είναι ωφέλιμο για την υγεία», ανέφερε.

Ποιοι ίσως χρειάζεται να παρακολουθούν τα επίπεδα

Σύμφωνα με τον Δρ. Herzog, οι συνεχείς μετρητές γλυκόζης μπορεί να είναι χρήσιμοι για άτομα με προδιαβήτη, δηλαδή όταν τα επίπεδα σακχάρου είναι αυξημένα αλλά όχι αρκετά για διάγνωση διαβήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση και βελτίωση των επιπέδων, μειώνοντας τον κίνδυνο εξέλιξης σε διαβήτη τύπου 2.

Για τους υπόλοιπους, το κόστος πιθανότατα δεν δικαιολογείται από τα οφέλη.

Η Δρ. Kim πρόσθεσε: «Συχνά λέω “δοκιμάστε το αν θέλετε”, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι η ενασχόληση με τις αιχμές ή η συνεχής παρακολούθηση προσφέρει ουσιαστικό όφελος».

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη διατήρηση υγιών επιπέδων σακχάρου

Αντί για συνεχή μέτρηση, ο Δρ. Herzog προτείνει την υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής, πλούσιας σε φυτικές ίνες, φυτικά τρόφιμα και άπαχες πρωτεΐνες, που συμβάλλουν φυσικά στη ρύθμιση της γλυκόζης.

Για καλύτερη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα, μπορείτε επίσης:

Να ασκείστε τακτικά

Να διατηρείτε ένα βάρος που θεωρείται κατάλληλο για εσάς σε συνεργασία με επαγγελματία υγείας

Να τρώτε σε σταθερά χρονικά διαστήματα

Να προτιμάτε νερό αντί για χυμούς ή αναψυκτικά

Να επιλέγετε φρούτα αντί για επεξεργασμένα γλυκά με πρόσθετη ζάχαρη

Συνολικά, για τους περισσότερους ανθρώπους χωρίς διαβήτη, η εστίαση σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής είναι πολύ πιο σημαντική από τη συνεχή παρακολούθηση του σακχάρου στο αίμα.