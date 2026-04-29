Η προσωρινή αύξηση του σακχάρου στο αίμα μετά από ένα γεύμα αποτελεί μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού. Ωστόσο, οι έντονες διακυμάνσεις μπορούν να περιοριστούν με απλές παρεμβάσεις, ακόμη και χωρίς να απαιτείται σωματική δραστηριότητα υψηλής έντασης ή απομάκρυνση από το τραπέζι. Σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν ότι οι καθιστές ανυψώσεις των γαμπών, γνωστές και ως κάμψεις υποκνημιδίου, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη σταθεροποίηση της γλυκόζης μετά το γεύμα.

Ο υποκνημίδιος μυς, που βρίσκεται στη γάμπα, φαίνεται να διαθέτει μια μοναδική ιδιότητα: είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στη χρήση της γλυκόζης που κυκλοφορεί στο αίμα. Αυτό τον καθιστά σημαντικό «σύμμαχο» στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου, ακόμη και όταν η δραστηριότητα είναι χαμηλής έντασης.

Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

Σύμφωνα με μελέτη του 2025, η διακοπή της παρατεταμένης καθιστικής ζωής με μόλις τρία λεπτά κάμψεων υποκνημιδίου κάθε 30 λεπτά μπορεί να μειώσει την απόκριση στην ινσουλίνη κατά 26%. Το εύρημα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς υποδηλώνει ότι μικρές, στοχευμένες κινήσεις μπορούν να έχουν μετρήσιμο μεταβολικό όφελος.

Η ίδια μελέτη έδειξε ότι ασκήσεις όπως οι κάμψεις υποκνημιδίου, οι δραστηριότητες αντίστασης χωρίς βάρη και οι διατάσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη ρύθμιση της γλυκόζης, την ευαισθησία στην ινσουλίνη και τη λειτουργία των αγγείων, ειδικά σε άτομα που δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν πιο απαιτητικές μορφές άσκησης.

Η φυσικοθεραπεύτρια Ashley Katzenback σχολίασε ότι τα αποτελέσματα είναι «πραγματικά αξιοσημείωτα», επισημαίνοντας πως μέχρι πρότινος θεωρούνταν απαραίτητο το περπάτημα για τη ρύθμιση του σακχάρου μετά το φαγητό. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη μελέτη καταδεικνύει ότι απλές παρεμβάσεις σε καθιστή θέση είναι επαρκείς για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, μικρότερη μελέτη του 2022 κατέγραψε ακόμη πιο εντυπωσιακά δεδομένα. Οι συμμετέχοντες κατανάλωσαν ένα ποτό γλυκόζης και στη συνέχεια εκτέλεσαν επαναλαμβανόμενες κάμψεις υποκνημιδίου για συνολικά 270 λεπτά, με διαλείμματα καθιστής ανάπαυσης που δεν ξεπερνούσαν τα τέσσερα λεπτά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αιχμές της γλυκόζης μειώθηκαν κατά περίπου 52% σε σύγκριση με την καθιστική περίοδο. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μέση διαφορά 19 mg/dL στις συγκεντρώσεις γλυκόζης ήδη από τα πρώτα 30 λεπτά, ενώ η επίδραση αποδείχθηκε σταδιακή και αθροιστική με την πάροδο του χρόνου.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια κινησιολογίας και επιστημών διατροφής Sara K. Rosenkranz δήλωσε ότι οι καθιστές ανυψώσεις γαμπών μετά από ένα γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες μπορούν πράγματι να μειώσουν τη μεταγευματική γλυκόζη και να περιορίσουν σημαντικά τις διακυμάνσεις της, με πολύ μικρή αύξηση στην ενεργειακή δαπάνη.

Ο ρόλος του υποκνημιδίου στη ρύθμιση της γλυκόζης

Η σύνδεση της γάμπας με τον έλεγχο του σακχάρου εξηγείται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υποκνημιδίου μυός. Πρόκειται για έναν μυ υψηλής αντοχής και οξειδωτικής ικανότητας, ο οποίος βασίζεται λιγότερο στο αποθηκευμένο γλυκογόνο σε σχέση με άλλους μύες και χρησιμοποιεί σταθερά τη γλυκόζη του αίματος, ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής έντασης.

Όπως εξηγεί η Καθηγήτρια Rosenkranz, ο μυς αυτός μπορεί να διατηρεί δραστηριότητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αξιοποιώντας συνεχώς τη γλυκόζη, παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύει μικρό ποσοστό της συνολικής μυϊκής μάζας του σώματος.

Από την πλευρά της, η Katzenback τονίζει ότι η γάμπα λειτουργεί σαν «καρδιά των κάτω άκρων», καθώς βοηθά στην προώθηση του αίματος από τα πόδια προς την καρδιά. Όταν ενεργοποιείται, συμβάλλει παράλληλα στην απομάκρυνση της γλυκόζης από την κυκλοφορία του αίματος, μειώνοντας έτσι τις αιχμές του σακχάρου. Δείτε την άσκηση:

Πόση άσκηση είναι αρκετή

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, δεν υπάρχει ακόμη σαφής απάντηση για τον ακριβή αριθμό επαναλήψεων που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Οι μελέτες εστιάζουν κυρίως σε παρατεταμένες συσπάσεις του μυός και όχι σε συγκεκριμένο αριθμό κινήσεων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η διάρκεια και η συνέπεια της άσκησης είναι πιο σημαντικές από τις επαναλήψεις.

Αντίθετα, το περπάτημα μετά το γεύμα έχει μελετηθεί εκτενέστερα. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 10 έως 15 λεπτά περπατήματος, περίπου 15 λεπτά μετά την κατανάλωση τροφής, μπορούν να μειώσουν τη μέγιστη τιμή της γλυκόζης κατά 10 έως 30 mg/dL. Μάλιστα, μελέτη του 2023 κατέγραψε μείωση της τάξης των 27 mg/dL, ενώ ακόμη και δύο λεπτά περπατήματος φαίνεται να έχουν αισθητό θετικό αποτέλεσμα.

Η Καθηγήτρια Rosenkranz επισημαίνει ότι οι καθιστές ανυψώσεις γαμπών αποτελούν μια πρακτική λύση, ιδιαίτερα για όσους παραμένουν καθιστοί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, τονίζει ότι κάθε μορφή κίνησης μετά το γεύμα είναι ωφέλιμη, με το περπάτημα ή την ενεργοποίηση μεγαλύτερων μυϊκών ομάδων να θεωρείται συνολικά πιο αποτελεσματική τόσο για τη ρύθμιση της γλυκόζης όσο και για τη γενικότερη υγεία.