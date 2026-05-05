Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές με στόχο τον εντοπισμό των ατόμων που την Κυριακή 3/5 μαχαίρωσαν στην περιοχή του Νέου Κόσμου και έστειλαν στο νοσοκομείο έναν 15χρονο.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 10 το βράδυ στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ομάδα περίπου δέκα ατόμων πλησίασε τον 15χρονο που βρισκόταν μαζί με τρεις φίλους του, και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι, τους επιτέθηκαν. Ένας από τους δράστες τραυμάτισε τον ανήλικο με μαχαίρι στην πλάτη και στον μηρό.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.