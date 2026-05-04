Σοκ προκαλεί η άγρια επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (3/5) στον Νέο Κόσμο, όταν ομάδα περίπου 10 ατόμων επιτέθηκε σε τέσσερις ανήλικους, τραυματίζοντας σοβαρά έναν 15χρονο.

Ο ανήλικος διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, φέροντας τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στον μηρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σε βίντεο που παρουσίασε το MEGA, καταγράφεται η στιγμή που οι δράστες τρέχουν να διαφύγουν αμέσως μετά την επίθεση, αποτυπώνοντας το σκηνικό έντασης που επικράτησε στην περιοχή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ίδια ομάδα φέρεται να επιτέθηκε λίγο αργότερα και σε ακόμη έναν ανήλικο στο Παγκράτι, εντείνοντας την ανησυχία για περιστατικά βίας μεταξύ νεαρών στο κέντρο της Αθήνας.