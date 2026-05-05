Ιδιαίτερα καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, για το πιθανό ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης το πρωί της Τρίτης 5/5 στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος επεσήμανε ότι δεν πρόκειται για έναν καινούργιο ιό, καθώς «υπάρχει από την αρχαιότητα».

Εξήγησε δε παράλληλα ότι έχει δύο κύριες μορφές. «Αυτή που εμφανίζεται στην Αμερική, η οποία προκαλεί κυρίως νόσο των πνευμόνων και έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό θνητότητας. Η δεύτερη μορφή κάνει κυρίως πρόβλημα στους νεφρούς, αλλά σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι ιώνται. Αυτή είναι η κύρια μορφή που εμφανίζεται στην Ευρώπη» διευκρίνισε.

Ο κ. Βασιλακόπουλος παράλληλα υπογράμμισε ότι «ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων παρακολουθούν στενά τα δεδομένα και είπαν ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ χαμηλός».

«Εξαιρετικά σπάνια μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό μάλιστα αμφισβητείται στην επιστημονική κοινότητα» είπε και συμπλήρωσε «οι άνθρωποι κολλάνε από αέρα που έχει μικρά σταγονίδια από εκκρίματα τρωκτικών που είναι μολυσμένα, όπως ούρα και κόπρανα, ή εάν τους τσιμπήσουν τρωκτικά. Η πιθανότητα να κολλήσει κανείς είναι εξαιρετικά μικρή».