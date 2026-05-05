Η Σακίρα πραγματοποίησε μία ιστορική συναυλία στην εμβληματική παραλία Κοπακαμπάνα της Βραζιλίας, συγκεντρώνοντας περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπους σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα των τελευταίων ετών. Η Κολομβιανή σταρ ανέβηκε στη σκηνή χωρίς εισιτήριο εισόδου για το κοινό, προσφέροντας μια μοναδική δωρεάν συναυλία που θύμισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της Μαντόνα και της Lady Gaga το 2024 και το 2025.

Η 49χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε φορώντας τα χρώματα της Βραζιλίας και απευθύνθηκε στο κοινό στα πορτογαλικά με έντονη συγκίνηση. «Βραζιλία, σ’ αγαπώ! Είναι μαγικό να σκεφτεί κανείς ότι είμαστε εδώ, εκατομμύρια ψυχές μαζί, έτοιμες να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να θυμίσουμε στον κόσμο τι έχει πραγματικά σημασία», δήλωσε, αποθεούμενη από το πλήθος.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη σχέση της με το βραζιλιάνικο κοινό, λέγοντας: «Έφτασα εδώ όταν ήμουν 18 ετών, έχοντας όνειρο να τραγουδήσω για εσάς. Και τώρα δείτε αυτό. Η ζωή είναι μαγική».

Από τη βραδιά δεν έλειψαν και οι έντονες αντιδράσεις του κοινού προς τον πρώην σύζυγό της και πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ. Χιλιάδες θεατές άρχισαν να φωνάζουν υβριστικά συνθήματα εναντίον του, με βίντεο να καταγράφουν το πλήθος να εκφράζεται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο. Σε βίντεο ακούγεται το πλήθος να φωνάζει «Πικέ, άντε γ@@@». Πολλοί ερμήνευσαν αυτή την αντίδραση ως δημόσια ένδειξη στήριξης προς τη Σακίρα, μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό τους, ο οποίος είχε απασχολήσει έντονα τη διεθνή επικαιρότητα.

Η εμφάνιση της παγκόσμιας σταρ εντάσσεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran».