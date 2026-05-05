Η Premier League πλησιάζει στο φινάλε της, με τη μάχη του τίτλου ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι να συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα, ενώ έντονο ενδιαφέρον υπάρχει και στη ζώνη του υποβιβασμού, όπου Τότεναμ και Γουέστ Χαμ δίνουν τη δική τους κρίσιμη μάχη για την παραμονή. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα ανοιχτη παραμένει και η διεκδίκηση των ευρωπαϊκών εισιτηρίων, καθώς αρκετές ομάδες παλεύουν για μια θέση στην πρώτη επτάδα της βαθμολογίας.

Η Αγγλία είναι η μοναδική χώρα που διαθέτει επτά εξασφαλισμένα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Οι πέντε πρώτοι της Premier League εξασφαλίζουν συμμετοχή στο Champions League, ο έκτος οδηγείται στο Europa League και ο έβδομος στο Conference League. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα ιδιαίτερο σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει μέχρι και δέκα (!) αγγλικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν.

Για να συμβεί αυτό, βασική προϋπόθεση είναι η Τσέλσι να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα μέσα στην πρώτη επτάδα – από την οποία αυτή τη στιγμή απέχει τρεις βαθμούς – και ταυτόχρονα να κατακτήσει το FA Cup απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό. Αν οι Λονδρέζοι εξασφαλίσουν έτσι θέση στη League Phase του Europa League, τότε ανοίγει επιπλέον θέση και ο όγδοος της βαθμολογίας παίρνει εισιτήριο για το Conference League.

Το σενάριο φτάνει στις δέκα ομάδες αν προστεθούν ακόμη δύο προϋποθέσεις: η Νότιγχαμ Φόρεστ, που δεν έχει ρεαλιστικές πιθανότητες ευρωπαϊκής εξόδου μέσω πρωταθλήματος, να κατακτήσει το Europa League και να πάρει απευθείας θέση στο Champions League, και η Κρίσταλ Πάλας να σηκώσει το Conference League. Σε αυτή την περίπτωση, οι πέντε πρώτοι της Premier League μαζί με τη Νότιγχαμ θα αγωνιστούν στο Champions League, η Τσέλσι και η Κρίσταλ Πάλας θα βρεθούν στο Europa League μαζί με τον έβδομο της βαθμολογίας, ενώ ο όγδοος θα παίξει στο Conference League.

Αν αυτό το σενάριο γίνει πραγματικότητα, θα πρόκειται για ιστορικό γεγονός, καθώς ποτέ ξανά δεν έχουν συμμετάσχει 10 ομάδες από την ίδια χώρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσα στην ίδια σεζόν.