Στις 29 Ιουνίου 2015, το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε. Δεν ήταν κάποια αργία, ούτε παρουσιάστηκε τεχνική βλάβη. Έκλεισε επειδή η ελληνική κρίση χρέους είχε φτάσει σε σημείο που η κυβέρνηση δεν μπορούσε πλέον να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Την ίδια εβδομάδα, η Ελλάδα επέβαλε capital controls, δηλαδή περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων που απαγόρευαν στους πολίτες να κάνουν ανάληψη πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό και στις επιχειρήσεις να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό χωρίς ειδική άδεια. Ήταν το πιο ακραίο οικονομικό μέτρο που είχε λάβει κράτος-μέλος της Ευρωζώνης.

Το χρηματιστήριο άνοιξε ξανά 37 ημέρες αργότερα, στις 3 Αυγούστου, και έχασε 16% μέσα στην πρώτη ώρα συναλλαγών, με τις τραπεζικές μετοχές να καταγράφουν πτώση 30%, το ανώτατο επιτρεπτό όριο για μια συνεδρίαση.

Δέκα χρόνια αργότερα, το ίδιο χρηματιστήριο φέρει – πλέον- το όνομα Euronext Athens, έχει αναβαθμιστεί από κάθε μεγάλο διεθνή οίκο σε «ανεπτυγμένη αγορά» και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε το 2025 με άνοδο 44,3%, ανάμεσα στις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Η υποβάθμιση που δεν είχε προηγούμενο

Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος της στροφής, πρέπει να επιστρέψει στο 2013. Τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς, ο MSCI υποβάθμισε το Χρηματιστήριο Αθηνών από ανεπτυγμένη σε αναδυόμενη αγορά. Ήταν το μόνο χρηματιστήριο στην Ευρωζώνη που είχε υποβαθμιστεί και κανένα άλλο ανεπτυγμένο χρηματιστήριο δεν αντιμετώπισε παρόμοια υποβάθμιση από τότε.

Η απόφαση εκείνη, είχε άμεσες και μετρήσιμες συνέπειες. Τα funds που επενδύουν αποκλειστικά σε ανεπτυγμένες αγορές υποχρεώθηκαν να πουλήσουν ελληνικές μετοχές. Η Ελλάδα βρέθηκε στο ίδιο επενδυτικό «ράφι» με χώρες που δεν έχουν καμία ομοιότητα με κράτος-μέλος της Ευρωζώνης. Το αφήγημα για την αγορά άλλαξε ριζικά.

Χρειάστηκαν τρεις παράλληλες εξελίξεις: η επιστροφή σε επενδυτική βαθμίδα, η εξαγορά από τη Euronext και η αναβάθμιση από τους μεγάλους οίκους.

Η Scope Ratings ήταν η πρώτη που επανέφερε την Ελλάδα σε investment grade τον Αύγουστο του 2023, στο BBB–. Η DBRS Morningstar ακολούθησε το ίδιο έτος. Ο οίκος S&P ήταν ο πρώτος από τους τρεις μεγάλους αμερικανικούς οίκους που αναβάθμισε την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα (investment grade), τον Οκτώβριο του 2023. Η Fitch ακολούθησε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους και η Moody’s ολοκλήρωσε τον κύκλο τον Μάρτιο του 2025, αναβαθμίζοντας την Ελλάδα σε investment grade, κλείνοντας έτσι μια περίοδο αξιολόγησης στην κατηγορία «junk».

Παράλληλα, οι αναβαθμίσεις από τους παρόχους δεικτών ήρθαν σε διαδοχικά κύματα. Πρώτος κινήθηκε ο S&P Dow Jones Indices τον Ιούλιο του 2025. Ακολούθησε ο FTSE Russell στις 7 Οκτωβρίου 2025, με ισχύ από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Ακολούθησε ο STOXX στις 27 Απριλίου 2026.

Τα spreads των ελληνικών ομολόγων έναντι των γερμανικών συμπιέστηκαν από τις 270 μονάδες βάσης το 2022 σε κάτω από 80 μονάδες βάσης τον Μάιο του 2025, για πρώτη φορά από το 2007.

Το deal που άλλαξε τη δομή της αγοράς

Τον Νοέμβριο του 2025, η Euronext απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποκτώντας τον έλεγχο όχι μόνο του χρηματιστηρίου αλλά και ολόκληρης της υποδομής που στηρίζει τις συναλλαγές: από την καταγραφή των τίτλων μέχρι την εκκαθάριση και τον διακανονισμό τους. Η Euronext λειτουργεί ρυθμιζόμενα χρηματιστήρια σε άλλες οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, με συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 7 τρισεκατομμυρίων ευρώ και πάνω από 1.800 εισηγμένες εταιρείες.

Για την Αθήνα, η ένταξη στο οικοσύστημα αυτό σημαίνει πρόσβαση σε βαθύτερη ρευστότητα, χαμηλότερα spreads και άμεση επαφή με ευρωπαϊκό θεσμικό κεφάλαιο που προηγουμένως δεν έβλεπε λόγο να κοιτάξει προς την Αθήνα.

Γιατί η στιγμή έχει σημασία

Η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Euronext συνέβη τη στιγμή που η Ευρώπη ως επενδυτικός προορισμός βρίσκεται σε ανοδική τροχιά συγκριτικά με τις ΗΠΑ.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι από πέρυσι καταγράφεται σημαντική εισροή κεφαλαίων από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη. Παράλληλα, κεφάλαια από την Ασία και τη Μέση Ανατολή κατευθύνονται προς την Ευρώπη, ως αποτέλεσμα υπερβολικής συγκέντρωσης στις ΗΠΑ και ανάγκης διαφοροποίησης κινδύνου.

Αυτό σημαίνει ότι η Αθήνα μπαίνει σε ένα δίκτυο που την περίοδο αυτή, δέχεται κεφαλαιακές ροές από τρεις ηπείρους.

Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι αυτή η στροφή έχει ήδη αρχίσει να καταγράφεται. Η ξένη ιδιοκτησία στο Euronext Athens έφτασε σε ιστορικό υψηλό το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 71,1% της συνολικής κεφαλαιοποίησης, ισοδύναμο με 85,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η συμμετοχή ξένων επενδυτών στις συναλλαγές ανήλθε στο 62,7%, από 50,8% μόλις πέντε χρόνια πριν.

Για τις ελληνικές εισηγμένες, η πρακτική συνέπεια είναι συγκεκριμένη: εταιρείες που σήμερα αναγκάζονται να αποχωρήσουν από το Χρηματιστήριο Αθηνών ή να αναζητήσουν διπλή εισαγωγή σε ξένες αγορές, θα μπορούν να παραμείνουν εισηγμένες στην Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα θα έχουν πρόσβαση σε ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές επενδυτικό κοινό. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τον κλάδο της ναυτιλίας, όπου οι ελληνικές εταιρείες χρηματοδοτούνται παραδοσιακά στη Νέα Υόρκη.

Η Axia-Alpha Finance εκτιμά ότι σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα η αγορά ενδέχεται να παρουσιάσει τεχνική μεταβλητότητα λόγω των αναδιαρθρώσεων των δεικτών, ωστόσο σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο η αναβάθμιση αναμένεται να διευρύνει τη βάση επενδυτών και να συμβάλει στη μείωση του risk premium των ελληνικών μετοχών.

Τι σημαίνει «ανεπτυγμένη αγορά» σε πραγματικές ροές κεφαλαίου

Τον Μάρτιο του 2026, ο οίκος MSCI ανακοίνωσε επίσημα ότι αναβαθμίζει την Ελλάδα από «αναδυόμενη» σε «ανεπτυγμένη» αγορά, για πρώτη φορά από το 2013. Η απόφαση αποκτά επίσημη ισχύ τον Μάιο του 2027. Η αναβάθμιση από τον MSCI αποτελεί έναν μηχανισμό αυτόματης ανακατανομής κεφαλαίου.

Οι δείκτες του MSCI παρακολουθούνται από κεφάλαια ύψους 18,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Η ένταξη σε δείκτες ανεπτυγμένων αγορών ενεργοποιεί υποχρεωτικές αγορές από ETFs και θεσμικά χαρτοφυλάκια που ακολουθούν παθητικά αυτούς τους δείκτες. Μόλις η Ελλάδα ενταχθεί επίσημα στους δείκτες, η αγορά γίνεται αυτόματα.

Υπάρχει όμως και η αντίστροφη πλευρά. Η στάθμιση της Ελλάδας υποχωρεί από 0,57% στις αναδυόμενες αγορές σε 0,40% στις ανεπτυγμένες. Αυτό σημαίνει ότι η μετάβαση μπορεί να έχει βραχυπρόθεσμο κόστος, αλλά ο λογαριασμός του μακροπρόθεσμου οφέλους είναι κατά πολύ μεγαλύτερος.

Το στοίχημα που δεν έχει κλείσει ακόμα

Πάντως, σύμφωνα με αναλυτές, η μακροπρόθεσμη επιτυχία δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τις παθητικές ροές κεφαλαίων που ενεργοποιεί η αναβάθμιση, αλλά από την ικανότητα των εισηγμένων εταιρειών να προσελκύσουν ενεργητικό, σταθερό και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Τα παθητικά κεφάλαια έρχονται αυτόματα, αυτό είναι δεδομένο. Τα ενεργητικά κεφάλαια, με αυστηρό επενδυτικό mandate και υψηλές απαιτήσεις διαφάνειας, χρειάζονται λόγο. Και αυτόν τον λόγο δεν τον δίνει ούτε ο MSCI ούτε η Euronext. Τον δίνουν τα αποτελέσματα, η διακυβέρνηση και η ποιότητα των εισηγμένων εταιρειών.

Το χρηματιστήριο άλλαξε κατηγορία. Το ερώτημα είναι αν οι εταιρείες που το απαρτίζουν είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας τους θέσης.