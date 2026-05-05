Μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους δίνουν κρατούμενοι των φυλακών Λάρισας όπου λειτουργεί το πρώτο σχολείο σε σωφρονιστικό κατάστημα. Οι ιστορίες τους συγκινούν και τα όνειρά τους για το μέλλον είναι αυτά που τους δίνουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να αλλάξουν το μέλλον τους.

Στο πρώτο σχολείο σε σωφρονιστικό κατάστημα στην Ελλάδα που είναι πια γεγονός στις φυλακές Λάρισας, βρέθηκε ο παρουσιαστής της εκπομπής του Alpha «Πρωταγωνιστές» Σταύρος Θεοδωράκης ο οποίος συνομίλησε με τρεις από τους κρατούμενους που προσπαθούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία.

«Θα βαφτιστώ χριστιανός, θέλω να παντρευτώ»

Ο πρώτος κρατούμενος με τον οποίο συνομίλησε ο δημοσιογράφος ήταν ο Φατιόν, ο οποίος είναι 8 χρόνια στις φυλακές και τόνισε «εδώ ανακάλυψα τα βιβλία και πηγαίνω 1η Γυμνασίου».

Ο Φατιόν όπως δήλωσε ετοιμάζεται να βαπτιστεί χριστιανός. «Το έχει κανονίσει η σύντροφός μου με τον ιερέα των φυλακών. Αλλάζω σαν άνθρωπος, θέλω να παντρευτώ για να αποκτήσω οικογένεια. Η σύντροφός μου έχει δείξει ότι δεν την ενοχλεί η άλλη πλευρά μου γιατί με βοηθάει. Έχει γνωρίσει μια πλευρά του εαυτού μου που δεν έχουν δει οι περισσότεροι. Δεν τη βλέπω γιατί δουλεύει νυχτοφύλακας σε σούπερ μάρκετ στην Αθήνα. Τηλεφωνιόμαστε όμως κάθε πρωί. Στη βάφτιση θα καλέσω δύο φίλους από εδώ και τους καθηγητές από το σχολείο».

«Στο σχολείο φεύγω από τη ρουτίνα της φυλακής, ειδικά που παίζω και στο θέατρο» δήλωσε.

«Το 2008 πήγα να βοηθήσω κάποιους φίλους να τους πάρω από τα σύνορα χωρίς να ξέρω ότι είναι κακούργημα. Μας έπιασαν στα Γρεβενά και μου πήραν τα χαρτιά. Εφόσον δεν μπορούσα να δουλέψω νόμιμα μπήκα στην παρανομία. Κλοπές, ναρκωτικά. Έπινα αλλά είμαι καθαρός από το 2016. Σχέδιό μου είναι να φτιάξουμε Airbnb στο χωράφι που έχει η σύντροφός μου στην Εύβοια» είπε ο Φατιόν.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφορικά με αυτό που λένε για τη φυλακή, ότι μαθαίνεις το έγκλημα, ο Φατιόν συμφωνεί απόλυτα και εξήγησε «εγώ προσωπικά επειδή δεν πολυβγαίνω έξω, μόνο όταν παίζω ποδόσφαιρο ή κάνω γυμναστική, διαβάζω βιβλία. Την έχω βρει έτσι. Δεν θα ξαναγυρίσω εδώ, αυτό είναι σίγουρο και στοιχηματίζω γι’ αυτό».

«Είχα μπλέξει με τους καρχαρίες. Ό,τι πουλιόταν σε ναρκωτικά, το πουλούσα»

Στον Σταύρο Θεοδωράκη μίλησε επίσης ο Γιάννης ο οποίος αποκάλυψε πως μεγάλωσε σε σπίτι που ήταν «πνιγμένο» στα ναρκωτικά.

«Τώρα τελειώνω την Α’ Γυμνασίου και πιστεύω σε 2-3 χρόνια θα βγω» είπε ο 23χρονος.

Όπως δε τόνισε έχει σπάσιμο κρανίου εξηγώντας «είμαι με μόσχευμα γιατί με πάτησε λεωφορείο όταν ήμουν 19 προς 20 όταν τρακάραμε μετωπική και σταμάτησε η ρόδα στο κεφάλι. Είχα τη μάνα μου στη μηχανή να πάμε στο μάρκετ. Αφού είχε πολύ γκάζι δεν άργησε να γίνει η στραβή. Είχα μπλέξει με τους καρχαρίες. Ό,τι πουλιόταν σε ναρκωτικά, το πουλούσα. Έβλεπα τον πατέρα μου και τη μάνα μου να πουλάνε ναρκωτικά, βγήκα ναρκομανής από την κοιλιά της, με στερητικά βγήκα».

«Είμαι 2 χρόνια στη Λάρισα και έχω 1 χρόνο στη φυλακή Ανηλίκων στον Αυλώνα. Ξέκοψα στους 6 μήνες και μετά βρέθηκα σε μια παρέα παιδιών και σαν χαζός την πάτησα που είπα μια φορά είναι δεν πάει στα κομμάτια. Ένα βράδυ βράδιασε πολύ, είχα πιει ναρκωτικά, ήθελα καφέ και συζητούσα με έναν φίλο μου πού θα βρούμε καφέ. Είχα ένα κατσαβίδι, είδα ένα μαγαζί και του είπα βρήκαμε καφέ. Μπήκα στο μαγαζί, δεν πείραξα το ταμείο, αλλά αυτό είχε συναγερμό που ειδοποιούσε την αστυνομία και μου είπαν είσαι για φυλακή, πήγα και κόντρα στους αστυνομικούς» δήλωσε.

«Το σχολείο το είχα σταματήσει έξω. Πήγα με ένα μηχανάκι και της είπα ή θα μου το πάρεις ή θα κλέβω κάθε μέρα. Αλλά τρελάθηκα με το μηχανάκι και 8 πήγαινα σχολείο και 8:10 έφευγα με το μηχανάκι για βόλτες. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου όταν βγω με το καλό δεν θα ξανακουμπήσω τίποτα. Δεν θέλω να γίνω σαν τον πατέρα μου, μπες-βγες στις φυλακές» επεσήμανε.

«Έχω χάσει τον υπολογισμό για τον χρόνο που είμαι στη φυλακή»

Τρίτος στον Σταύρο Θεοδωράκη μίλησε ο Γιώργος ο οποίος είναι Ρομά. «Είμαι πολλές δεκαετίες στη φυλακή, έμαθα πράγματα αλλά η φυλακή δεν με έμαθε κάποιο επάγγελμα. Όταν αρχίσαμε να πηγαίνουμε σχολείο στη δεκαετία του ’80 οι μπαλαμοί δεν μας ήθελαν. Στη δικιά μου ηλικία αν όχι όλοι, το 80% είναι αγράμματοι. Είναι και τα επαγγέλματα που χάθηκαν στο βάθος του χρόνου όπως το εμπόριο αλόγων, τα είδη προικός, ο καλαθάς, ο καρεκλάς, ο γανωτής. Όταν μπήκα φυλακή ήμουν ανήλικος αλλά κανείς δεν με πρόσεξε και έγινα επαγγελματίας εγκληματίας» σημείωσε.

Αναφέροντας πως έχει χάσει τον υπολογισμό για τον χρόνο που είναι στη φυλακή δήλωσε: «Είμαι 56 ετών και περισσότερο είμαι φυλακή παρά έξω. Το σχολείο μου αρέσει γιατί δεν έχω πάει ποτέ. Όμως είμαι μπερδεμένος. Όταν αποφυλακιστώ ποιος θα με πάρει στη δουλειά; Θα μπορούσαν να μας μάθουν και κάποιο επάγγελμα. Το μόνο που ξέρω να κάνω είναι η παλιά μου τέχνη, οι κλοπές και οι διαρρήξεις».

Στο σχολείο των φυλακών της Λάρισας όπως επισημάνθηκε στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» υπάρχουν 4 φοιτητές και 3 τάξεις δημοτικού με κρατούμενους με 17 μητρικές γλώσσες.

«Το 2004 φτιάχτηκε το πρώτο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σε φυλακή και τώρα έχουμε 12 ενώ στη Λάρισα έχουμε και πρώτη χρονιά το πρώτο ΕΠΑΛ» δήλωσε σχετικά ο διευθυντής του Γιώργος Τράντας.