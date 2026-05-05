Ο Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει τη χρονιά στην τέταρτη θέση, κάτι που λίγο-πολύ είχε προδιαγραφεί εδώ και καιρό. Αυτό που αλλάζει ουσιαστικά τα δεδομένα είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, καθώς το «τριφύλλι» οδηγείται πλέον στο Conference League και όχι στο Europa League, χάνοντας το σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που θα προσέφερε η δεύτερη διοργάνωση. Πλέον δεν υπάρχει χώρος για λάθη, αφού η ευρωπαϊκή παρουσία δεν αφορά μόνο το πρεστίζ, αλλά και τα οικονομικά έσοδα, όπως και τη βαθμολογία για τις επόμενες κληρώσεις.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, ουσιαστικά επιβεβαίωσε πως το καλοκαίρι θα υπάρξουν πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Είτε πρόκειται για 9, είτε για 10 ή και περισσότερες μεταγραφές, το σίγουρο είναι πως ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για σημαντική ανανέωση. Οι πιθανές αποχωρήσεις παικτών όπως οι Τζούριτσιτς, Ρενάτο Σάντσες, Κώτσιρας, Τσάβες, Γεντβάι και Βιλένα δημιουργούν άμεσα ανάγκη αντικατάστασης, ενώ ανοιχτά παραμένουν και άλλα μέτωπα, όπως οι περιπτώσεις Λαφόν, Πελίστρι και Σφιντέρσκι.

Το ζητούμενο όμως δεν είναι απλώς η ποσότητα, αλλά κυρίως η ποιότητα. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα πιο ισορροπημένο και αξιόπιστο σύνολο, με ουσιαστικό βάθος και όχι απλώς γεμάτο αριθμητικά ρόστερ. Οι υπερβολικά πολλές αλλαγές συχνά επηρεάζουν την ομοιογένεια, τη διαχείριση των αποδυτηρίων και την ψυχολογία των παικτών. Η πρόκληση λοιπόν δεν είναι να φύγουν δέκα και να έρθουν άλλοι τόσοι, αλλά να ληφθούν σωστές και γενναίες αποφάσεις. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ξεκάθαρο πλάνο, ποιοτικές προσθήκες και παίκτες που μπορούν πραγματικά να αντέξουν την πίεση και τις απαιτήσεις του συλλόγου.