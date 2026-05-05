Η πλειονότητα των ξενοδοχείων στις 11 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ 2026 καταγράφει αισθητά χαμηλότερη ζήτηση από την αναμενόμενη, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η American Hotel and Lodging Association (AHLA).

Η ένωση, που εκπροσωπεί περισσότερα από 30.000 ξενοδοχεία σε εθνικό επίπεδο, πραγματοποίησε έρευνα μεταξύ των μελών της στις πόλεις-διοργανώτριες και σχεδόν το 80% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι οι κρατήσεις κινούνται κάτω από τις αρχικές προβλέψεις για τη διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Η έκθεση, βασισμένη σε 205 απαντήσεις από ξενοδόχους και ιδιοκτήτες – πολλοί από τους οποίους διαχειρίζονται πολλαπλές μονάδες σε διαφορετικές αγορές του Μουντιάλ – δείχνει ότι η τρέχουσα εικόνα απέχει σημαντικά από τις προσδοκίες που υπήρχαν.

Περισσότερο από το 70% των συμμετεχόντων σε Σαν Φρανσίσκο, Σιάτλ, Φιλαδέλφεια και Βοστώνη δήλωσαν ότι ο ρυθμός των κρατήσεων είναι χαμηλότερος του αναμενόμενου, ενώ αντίστοιχη εικόνα – άνω του 60% – καταγράφηκε σε Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Χιούστον και Ντάλας. Η πιο θετική εικόνα εμφανίζεται στο Μαϊάμι και την Ατλάντα, όπου τα ποσοστά είναι χαμηλότερα αλλά παραμένουν ανησυχητικά.

Η AHLA εκτιμά πως όλα δείχνουν ότι η οικονομική ώθηση που αναμενόταν από το Παγκόσμιο Κύπελλο ενδέχεται τελικά να αποδειχθεί μικρότερη από τις αρχικές προβλέψεις. Μάλιστα, αρκετά ξενοδοχεία έχουν «παγώσει» επενδύσεις που σχετίζονταν με ειδικές δράσεις για το Μουντιάλ, εμπορικές συνεργασίες και προσωρινές ανακαινίσεις, λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί η χαμηλή ζήτηση.

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες ότι οι πόλεις-διοργανώτριες δεν θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν τα φορολογικά έσοδα που είχαν προβλεφθεί από τη FIFA και άλλους φορείς. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει επανειλημμένα κάνει λόγο για οικονομικό αντίκτυπο ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, όμως σημαντικό μέρος αυτής της πρόβλεψης βασίζεται στη μαζική προσέλευση διεθνών επισκεπτών.

Ωστόσο, οι ενδείξεις δείχνουν ότι οι εγχώριοι ταξιδιώτες υπερτερούν των διεθνών, κάτι που περιορίζει τη συνολική οικονομική δυναμική της διοργάνωσης. Παράγοντες όπως τα προβλήματα με τις βίζες, οι γεωπολιτικές ανησυχίες, τα αυξημένα κόστη μετακίνησης και οι υψηλές τιμές επηρεάζουν αρνητικά τη διεθνή ζήτηση.

Επιπλέον, η ίδια η πολιτική κρατήσεων της FIFA φαίνεται να προκάλεσε αναστάτωση, καθώς είχαν αρχικά δεσμευτεί χιλιάδες δωμάτια που στη συνέχεια ακυρώθηκαν λίγους μήνες πριν από τη διοργάνωση, δημιουργώντας στρεβλή εικόνα της ζήτησης και δυσκολεύοντας τον προγραμματισμό των ξενοδοχείων.

Παρά τις ανησυχίες, η FIFA υποστηρίζει ότι το ενδιαφέρον παραμένει τεράστιο, με περισσότερα από πέντε εκατομμύρια εισιτήρια να έχουν ήδη πωληθεί, τονίζοντας πως η παγκόσμια ζήτηση για το Μουντιάλ 2026 είναι πρωτοφανής.