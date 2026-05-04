Πιθανόν γνωρίζετε ήδη ότι το πρωϊνό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Μπορεί να οδηγήσει είτε σε σταθερή ενέργεια είτε σε απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου που επηρεάζουν όλη τη συνέχεια της ημέρας.

Πολλές φορές, η καθημερινότητα δεν βοηθά. Η βιασύνη, το άγχος, η ανάγκη για ένα εύκολο και γρήγορο φαγητό και οι φυσικές ορμονικές μεταβολές δημιουργούν ένα σύνθετο περιβάλλον, στο οποίο πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να κάνουν τις σωστές διατροφικές επιλογές. Και όταν τα τρόφιμα που καταναλώνουμε είναι λάθος, το σάκχαρο δύσκολα παραμένει σταθερό.

Όμως, τελικά το σωστό πρωινό δεν είναι θέμα πειθαρχίας, αλλά στρατηγικής, όπως επισημαίνει στο Eating Well η Marina Chaparro, η οποία μάλιστα ζει με διαβήτη τύπου 1, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμο τον έλεγχο του σακχάρου. Δεν χρειάζονται περίπλοκοι κανόνες ή στερήσεις. Με μερικές πρακτικές αλλαγές στον τρόπο που επιλέγετε και συνδυάζετε τα τρόφιμα, το πρωινό μπορεί να γίνει ένας ισχυρός σύμμαχος στη ρύθμιση του σακχάρου για όλη την ημέρα.

Μην τρώτε υδατάνθρακες μόνοι τους

Ίσως ακούτε συχνά τελευταία για την πρωτεΐνη. Όσον αφορά τον έλεγχο του σακχάρου, πράγματι παίζει σημαντικό ρόλο. Όταν συνδυάζετε υδατάνθρακες με πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, επιβραδύνεται η είσοδος της γλυκόζης στο αίμα και αποφεύγονται οι απότομες αυξήσεις.

Έρευνες δείχνουν ότι όταν καταναλώνεται πρωτεΐνη μαζί με υδατάνθρακες, βελτιώνεται η αντίδραση της ινσουλίνης μετά το γεύμα. Επιπλέον, η πρωτεΐνη και το λίπος καθυστερούν την πέψη, βοηθώντας τη γλυκόζη να απορροφάται πιο αργά. Ένα ακόμα όφελος είναι ότι αυτός ο συνδυασμός σας κρατά χορτάτους για περισσότερη ώρα, μειώνοντας την ανάγκη για γλυκά σνακ μέσα στο πρωί.

Μερικά πρακτικά παραδείγματα:

Ψωμί ολικής άλεσης με αυγά

Smoothie με γάλα αντί για νερό

Βρώμη με καρύδια

Στραγγιστό γιαούρτι με φρούτα

Επιλέξτε υδατάνθρακες που χωνεύονται αργά

Ναι, μπορείτε να τρώτε υδατάνθρακες ακόμη κι αν έχετε διαβήτη. Το θέμα είναι ποιους επιλέγετε. Ειδικά το πρωί, οι ορμόνες μπορεί να αυξήσουν την αντίσταση στην ινσουλίνη, οπότε είναι σημαντικό να επιλέγετε υδατάνθρακες που απορροφώνται πιο αργά και δίνουν σταθερή ενέργεια.

Προτιμήστε:

Βρώμη

Ψωμί ολικής άλεσης

Τορτίγιες καλαμποκιού

Όσπρια

Οι φυτικές ίνες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Αν και ανήκουν στους υδατάνθρακες, δεν απορροφώνται πλήρως από τον οργανισμό και δεν ανεβάζουν το σάκχαρο με τον ίδιο τρόπο. Αντίθετα, επιβραδύνουν την πέψη και βοηθούν στη σταδιακή αύξηση της γλυκόζης.

Παράλληλα σας κρατούν χορτάτους, συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς και βοηθούν στη μείωση της χοληστερόλης. Στοχεύστε σε τουλάχιστον 3 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μερίδα και επιλέξτε προϊόντα που έχουν ως πρώτο συστατικό το «ολικής άλεσης».

Αφήστε τους υδατάνθρακες για το τέλος

Η Marina Chaparro σημειώνει πως σημασία δεν έχει μόνο το τι τρώτε, αλλά και με τι σειρά το τρώτε. Έρευνες δείχνουν ότι αν ξεκινήσετε το γεύμα με λαχανικά, πρωτεΐνη ή λιπαρά και αφήσετε τους υδατάνθρακες για το τέλος, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τις αυξήσεις του σακχάρου.

Αυτή είναι μια από τις πιο απλές και αποτελεσματικές στρατηγικές που μπορείτε να ακολουθήσετε. Σε σχετική μελέτη, άτομα με διαβήτη τύπου 2 που έτρωγαν πρώτα λαχανικά και πρωτεΐνη και μετά υδατάνθρακες είχαν έως και 44% χαμηλότερη αύξηση γλυκόζης.

Στην πράξη αυτό μπορεί να σημαίνει: Αυγά με λαχανικά πρώτα και μετά φρούτο ή ψωμί. Αν αυτό σας φαίνεται δύσκολο, ξεκινήστε απλά με λίγες μπουκιές πρωτεΐνης πριν τους υδατάνθρακες.

Επιπλέον συμβουλές για τον έλεγχο του σακχάρου