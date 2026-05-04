Τα φάρμακα GLP-1 (αγωνιστές υποδοχέων GLP-1), που αρχικά χορηγούνταν σε άτομα με διαβήτη, έχουν γίνει πλέον εξαιρετικά δημοφιλή στο σύνολο του πληθυσμού για την εντυπωσιακή αποτελεσματικότητά τους στη διαχείριση βάρους, μέσω του ελέγχου της όρεξης.

Όμως μια νέα έρευνα δείχνει ότι όσοι λαμβάνουν τα εν λόγω φάρμακα μπορεί να δουν και ένα ακόμη απρόσμενο όφελος: Μικρότερο λογαριασμό στο σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με μελέτη βασισμένη σε έρευνα από το Πανεπιστήμιο Cornell και την εταιρεία δεδομένων αγοράς Numerator, οι χρήστες των GLP-1 ξοδεύουν κατά 5% έως 8% λιγότερα χρήματα για τρόφιμα, ενώ αλλάζουν και οι αγοραστικές τους συνήθειες.

Μείωση δαπανών για τρόφιμα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, όπου ένα νοικοκυριό εκτιμάται πως δαπανά περίπου 7.400 δολάρια τον χρόνο για ψώνια σούπερ μάρκετ. Μετά την έναρξη της αγωγής με GLP-1, η συνολική δαπάνη μειώνεται κατά μέσο όρο κατά 5,3%.

Αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση περίπου 390 δολαρίων ετησίως. Σε νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα (πάνω από 125.000 δολάρια τον χρόνο), η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη, φτάνοντας το 8%, δηλαδή σχεδόν 700 δολάρια τον χρόνο. Παράλληλα, φαίνεται ότι μειώνονται και άλλες δαπάνες εκτός σπιτιού, όπως τα γεύματα από fast food και οι επισκέψεις σε καφετέριες, επίσης περίπου κατά 8%.

Λιγότερες θερμίδες, λιγότερα ανθυγιεινά τρόφιμα

Αξίζει να σημειωθεί πως προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες που χρησιμοποιούν GLP-1 καταναλώνουν καθημερινά από 864 έως 987 λιγότερες θερμίδες, ενώ οι άνδρες από 722 έως 798 λιγότερες θερμίδες.

Οι χρήστες αυτών των φαρμάκων τείνουν επίσης να αγοράζουν λιγότερα επεξεργασμένα σνακ και γλυκίσματα. Εξάλλου, όπως έχει διαπιστωθεί από άλλες έρευνες με τα φάρμακα GLP-1, τα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα, οι υδατάνθρακες, τα γλυκά και τα αναψυκτικά γίνονται λιγότερο ελκυστικά.

Ωστόσο, όταν οι άνθρωποι σταματούν τη λήψη των GLP-1, φαίνεται να επιστρέφουν σε μεγάλο βαθμό στις προηγούμενες διατροφικές τους συνήθειες και κατ’ επέκταση και στο ίδιους λογαριασμούς στο σούπερ μάρκετ.

Τι επιλέγουν να αγοράσουν όσοι παίρνουν GLP-1

Τι αγοράζουν τελικά περισσότερο οι χρήστες GLP-1; Αυτό που διαπιστώνεται από την έρευνα είναι πως καταναλώνουν λιγότερες θερμίδες λόγω μειωμένης όρεξης και μικρότερου ενδιαφέροντος για το φαγητό, κάτι που μπορεί να οδηγεί σε πιο μικρά γεύματα ή λιγότερα σνακ.

Η σημαντικά μειωμένη κατανάλωση μη θρεπτικών τροφών, δεν σημαίνει ταυτόχρονα και αντίστοιχη αύξηση στην κατανάλωση πιο υγιεινών τροφίμων. Όμως όταν προσθέτουν προϊόντα στο καλάθι τους, φαίνεται να προτιμούν περισσότερο – σε σχέση με πριν τη χρήση του φαρμάκου – τρόφιμα με ενδείξεις όπως «υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες» ή «υψηλή πρωτεΐνη». Η πρωτεΐνη βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά την απώλεια βάρους, ενώ οι φυτικές ίνες ενισχύουν το αίσθημα κορεσμού.

Συμπερασματικά

Τελικά, τα φάρμακα GLP-1 φαίνεται να επηρεάζουν όχι μόνο την όρεξη και τις διατροφικές επιλογές, αλλά και την καθημερινή οικονομική συμπεριφορά των καταναλωτών. Η μείωση των θερμίδων και η αλλαγή στις προτιμήσεις τροφίμων μεταφράζονται σε λιγότερες αγορές και χαμηλότερους λογαριασμούς. Όμως οι αλλαγές αυτές δεν είναι απαραίτητα μόνιμες, καθώς φαίνεται να υποχωρούν όταν διακόπτεται η αγωγή.