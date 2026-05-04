Η τελευταία τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας, μάλιστα, περισσότερο από μία ώρα που είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, πέρασε μάλλον χαμηλά από το ραντάρ της διεθνούς επικαιρότητας, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κυριαρχούν. Και όμως οι δύο πανίσχυροι άνδρες φαίνεται να συνδυάζουν τους δύο πολέμους, του Ιράν και της Ουκρανίας, καθώς η πραγματικότητα λέει ότι ο ένας πόλεμος έχει επηρεάσει τον άλλον στους συσχετισμούς.

Καταρχήν, με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Η Μόσχα κατάφερε να πουλήσει περισσότερο πετρέλαιο σε περισσότερες χώρες, και σε υψηλότερες τιμές, καθώς τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή δεν μπορούν να φτάσουν στους παγκόσμιους πελάτες διασχίζοντας τα Στενά του Ορμούζ, που συνορεύουν με το Ιράν. Ο Τραμπ στη συνέχεια, ανανέωσε μια εξαίρεση που επιτρέπει σε χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο υπό κυρώσεις, λόγω της εκτίναξης του παγκόσμιου κόστους. Αυτό σημαίνει ότι, όσα περισσότερα χρήματα έχει η Ρωσία, τόσο περισσότερο – και θεωρητικά πιο έντονα – μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή ο Ζελένσκι έχει εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και ταξίδεψε στις χώρες του Περσικού κόλπου και προέβαλε την εμπορική αξιοποίηση της στρατιωτικής τεχνογνωσίας του Κιέβου στον πόλεμο με drones, που αποκτήθηκε στο πεδίο της μάχης. Η Ουκρανία ανέφερε ότι έχει πλέον υπογράψει συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ, χώρες που έχουν πληγεί από ιρανικούς πυραύλους και drones τις τελευταίες εβδομάδες, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τεχνολογίας drones, ενισχύοντας συμμαχίες και αποκομίζοντας οφέλη από επιχειρηματικές συνεργασίες και ότι ελπίζει και σε αμυντικές συμφωνίες – με πλούσιες χώρες συμμάχους των ΗΠΑ. «Θέλουμε να βοηθήσουμε τα κράτη του Κόλπου να αμυνθούν. Και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τέτοιες συνεργασίες με άλλες χώρες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Για τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο η λήξη των δύο πολέμων είναι στον ίδιο βαθμό επείγουσας σημασίας.

Γι’ αυτό και εν μέσω των διαπραγματεύσεων και των απειλών προς το Ιράν βρήκε την ευκαιρία να δηλώσει ότι είναι βέβαιος πως μια «λύση» για την Ουκρανία μπορεί να επιτευχθεί «σχετικά γρήγορα», μετά από μια «πολύ καλή» συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ κάνει παρόμοια θετικά σχόλια για τον Πούτιν, ενώ ταυτόχρονα επικρίνει, άμεσα ή έμμεσα, τον Ουκρανό ηγέτη επειδή δεν αποδέχεται μια κατάπαυση του πυρός. Υπό τον Τραμπ, δεν έχουν επιβληθεί ή διατηρηθεί αυστηρές οικονομικές κυρώσεις που θα μπορούσαν πραγματικά να πιέσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί.

Επιπλέον, η στρατιωτική και οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία έχει σχεδόν εκλείψει.

Και ερχόμαστε στον ρόλο της Ευρώπης που λίγα μπορεί να κάνει και στους δύο πολέμους. Η Ουκρανία υπέγραψε δύο σημαντικές συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας με Ευρωπαίους συμμάχους τον Απρίλιο. Η μία ήταν με τη Νορβηγία, ύψους 8,6 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο ενός πακέτου στήριξης 28 δισ. δολαρίων έως το 2030. Η άλλη ήταν με τη Γερμανία, που περιλαμβάνει «διάφορους τύπους drones, πυραύλων, λογισμικού και σύγχρονων αμυντικών συστημάτων», αξίας 4,7 δισ. δολαρίων.

Το βρετανικό BBC μετέδωσε ότι η Ουκρανία έχει μάθει ένα βασικό μάθημα από τη σύγκρουση με το Ιράν για να το εφαρμόσει στο εσωτερικό: τον ισχυρό αντίκτυπο των επιθέσεων στις εγκαταστάσεις εξαγωγής πετρελαίου του αντιπάλου. Οι ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας αποτελούν πλέον βασικό στόχο, με τη χρήση ουκρανικών drones μεγάλης εμβέλειας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ρωσία υφίσταται «κρίσιμες» απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό της τομέα.

Ένα ακόμη θετικό για την Ουκρανία από τις εξελίξεις του πολέμου με το Ιράν ήταν ότι τελικά έλαβε το πράσινο φως για ένα δάνειο 90 δισ. ευρώ, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο, όπως δήλωσε το Κίεβο, ήταν επειγόντως απαραίτητο για την αγορά και παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού τον επόμενο χρόνο.

Το δάνειο είχε μπλοκαριστεί για μήνες από την Ουγγαρία και τον τότε φιλοκρεμλινικό πρωθυπουργό της. Όμως η χώρα έχει πλέον νέο ηγέτη, σαφώς λιγότερο φιλικό προς τη Ρωσία, μετά τη συντριπτική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές του περασμένου μήνα. Οι Ευρωπαίοι αγοράζουν πλέον αμερικανικό εξοπλισμό για να τον στείλουν στο Κίεβο, αλλά ακόμη και αυτή η ροή απειλείται λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο γεωπολιτικός λαβύρινθος που αρχίζει στην Ουκρανία και τελειώνει στο Ιράν έχει λοιπόν τόσο μπερδευτεί, που εκ των πραγμάτων, η λήξη του ενός πολέμου θα επηρεάσει και τον άλλο πόλεμο.