Μια «φιλική και επαγγελματική» τηλεφωνική συνομιλία, διάρκειας άνω της μιάμισης ώρας, είχαν την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, με την ατζέντα να κυριαρχείται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, η συνομιλία θεωρείται η πιο ουσιαστική επαφή των δύο ηγετών το τελευταίο διάστημα, σε μια περίοδο κλιμακούμενης γεωπολιτικής έντασης.

Σε ό,τι αφορά το Ιράν, ο Πούτιν φέρεται να παρουσίασε στον Τραμπ συγκεκριμένες ιδέες για την πορεία του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και τις εγγυήσεις που θα μπορούσε να προσφέρει η Μόσχα, αξιοποιώντας τις στενές σχέσεις της με την Τεχεράνη. Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξή του στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, κίνηση που η Μόσχα έχει χαρακτηρίσει ως ήττα της «επιθετικής» γραμμής στην Ουάσιγκτον υπέρ μιας διπλωματικής λύσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος, ωστόσο, προειδοποίησε ότι τυχόν επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή θα είχε «εξαιρετικά καταστροφικές συνέπειες» για την περιοχή και τη διεθνή ασφάλεια. Η Μόσχα επαναλαμβάνει σταθερά ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν μπορεί να λυθεί με στρατιωτικά μέσα, αλλά μόνο με «πραγματική πολιτική και διπλωματική διαδικασία», όπως σημειώνει το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα πάντα με τη ρωσική εκδοχή της συνομιλίας, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μια συμφωνία για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία «είναι κοντά». Οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο τριμερών διαβουλεύσεων ΗΠΑ–Ρωσίας–Ουκρανίας για μια συνολική κατάπαυση του πυρός και έναν πολιτικό οδικό χάρτη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επαναλαμβάνει ότι θέλει να βάλει τέλος στον «ατελείωτο πόλεμο» στην Ανατολική Ευρώπη.

Ο Πούτιν πρότεινε, σύμφωνα με ρωσικές πηγές, κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για την Ημέρα της Νίκης, στις 8 Μαΐου, σε συνέχεια της βραχύβιας εκεχειρίας διάρκειας περίπου μιάμισης ημέρας που είχε τηρηθεί κατά το Πάσχα στις 12 Απριλίου. Ο Τραμπ φέρεται να αντιμετώπισε θετικά την πρόταση, θεωρώντας ότι μπορεί να λειτουργήσει ως δοκιμαστικό βήμα για μια ευρύτερη συμφωνία, αν και στο πεδίο συνεχίζονται οι αλληλοκατηγορίες για επιθέσεις σε αστικά κέντρα και ενεργειακές υποδομές.

Στο ίδιο τηλεφώνημα, ο Ρώσος πρόεδρος καταδίκασε με έντονο τρόπο την πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας – όπως σημείωσε το Κρεμλίνο – ότι η Μόσχα «καταδικάζει κάθε πράξη βίας και κάθε απόπειρα κατά της ζωής αρχηγών κρατών». Το τηλεφώνημα, σύμφωνα με διεθνή μέσα, εντάσσεται στην προσπάθεια των δύο ηγετών να διαμορφώσουν έναν ευρύτερο «μεγάλο συμβιβασμό» γύρω από τα μέτωπα Ιράν και Ουκρανίας, με φόντο τις πιέσεις στις ενεργειακές αγορές και την παγκόσμια ασφάλεια.