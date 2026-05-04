Μία ιδιαιτέρως επικίνδυνη μεταφορά ενός βρέφους 19 μηνών από τη Σκόπελο στον Βόλο πραγματοποίησε ένας καπετάνιος καθώς το παιδάκι είχε κατά λάθος καταναλώσει ποντικοφάρμακο και έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Η μεταφορά του βρέφος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι απέκλειαν τη δυνατότητα αεροδιακομιδής με ελικόπτερο. Αρχικά πραγματοποιήθηκε απόπειρα μεταφοράς του παιδιού με μικρό σκάφος, η οποία όμως απέτυχε λόγω της κακοκαιρίας. Τελικά, επιστρατεύτηκε ο καπετάνιος, ο οποίος με το σκάφος του αναχώρησε από την Αλόννησο, πήγε στη Σκόπελο και μετέφερε με επιτυχία το βρέφος στο νοσοκομείο του Βόλου.

«Πήγα στη Σκόπελο, παρέλαβα τη μητέρα του βρέφους, δύο γιατρούς και ξεκινήσαμε για το λιμάνι του Βόλου»

«Ειδοποιήθηκα ξημερώματα Πρωτομαγιάς ότι υπήρχε ένα περιστατικό στη Σκόπελο με ένα παιδάκι, που υπήρξε υπόνοια ότι έφαγε ποντικοφάρμακο. Με πήραν από το Λιμεναρχείο, αμέσως, μέσα σε πέντε λεπτά βρισκόμουν στο σκάφος. Πήγα στη Σκόπελο, παρέλαβα τη μητέρα του βρέφους, δύο γιατρούς και ξεκινήσαμε για το λιμάνι του Βόλου» επεσήμανε το πρωί της Δευτέρας 4/5 ο καπετάνιος Γιώργος Κυριαζής μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Όπως ανέφερε ο καπετάνιος, τέτοια περιστατικά διακομιδών συμβαίνουν συχνά, περίπου 3-4 φορές τον χρόνο, υπό άσχημες καιρικές συνθήκες, αφού το ελικόπτερο δεν είναι πάντα διαθέσιμο ή δεν μπορεί να πετάξει.