Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου στη λίμνη Αρκέιντια που βρίσκεται κοντά στην Οκλαχόμα Σίτι (σ.σ. πόλη των ΗΠΑ), όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε υπαίθριο πάρτι, αφήνοντας πίσω αρκετούς τραυματίες.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής έπειτα από τους πυροβολισμούς, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές στο σημείο βρίσκονταν κυρίως νέοι άνθρωποι. Η αστυνομία της πόλης Έντμοντ, ανακοίνωσε ότι οι Αρχές δέχθηκαν πολλαπλές κλήσεις για πυρά περίπου στις 21:00.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Έμιλι Γουόρντ, δήλωσε ότι «πέρα από τους τραυματίες που διακομίστηκαν με ασθενοφόρα, ενδέχεται και άλλα άτομα να μετέβησαν μόνοι τους σε νοσοκομεία», ενώ εξήγησε ότι «η κατάσταση των θυμάτων ποικίλλει».

Η λίμνη Αρκέιντια βρίσκεται περίπου 21 χιλιόμετρα βόρεια της Οκλαχόμα Σίτι, στο προάστιο Έντμοντ, μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων. Πρόκειται για ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για πικνίκ, κάμπινγκ, ψάρεμα και θαλάσσια σπορ, σύμφωνα με το Associated Press.