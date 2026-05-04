Η ΑΕΚ άφησε ανεκμετάλλευτη μια τεράστια ευκαιρία να βρεθεί μια «ανάσα» από το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, καθώς παρότι αγωνίστηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 18ο λεπτό του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, δεν κατάφερε να βρει το γκολ που θα της χάριζε τη νίκη. Ωστόσο, ακόμη και ο βαθμός της ισοπαλίας, σε συνδυασμό με την επικράτηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, διατηρεί ζωντανό το σενάριο στέψης της Ένωσης από την επόμενη κιόλας αγωνιστική.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς χρειάζεται πλέον νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, ώστε να φτάσει τους 70 βαθμούς και να κάνει αποφασιστικό βήμα τίτλου. Αν παράλληλα στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ δεν υπάρξει νικητής και το ντέρμπι ολοκληρωθεί ισόπαλο, τότε οι δύο βασικοί της αντίπαλοι θα παραμείνουν στους 62 βαθμούς, γεγονός που θα χαρίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Με δύο αγωνιστικές να απομένουν, δηλαδή έξι διαθέσιμους βαθμούς, το +8 θα είναι αδύνατο να ανατραπεί.

Η 4η αγωνιστική των Play Offs είναι προγραμματισμένη για τις 10 Μαΐου, με τα δύο καθοριστικά παιχνίδια σε Νέα Φιλαδέλφεια και Φάληρο να ξεκινούν ταυτόχρονα στις 19:30.

