Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις πρωινές ώρες στο Νότιο Αιγαίο και τις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Νότια Πελοπόννησο και οι ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 4/5. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε μικρή άνοδο, αλλά σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Για τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά ηπειρωτικά και στη Νότια Πελοπόννησο όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 20 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 17 βαθμούς), 5 έως 21 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 6 έως 20 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 12 έως 19 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 9 έως 18 βαθμούς στην Κρήτη, 10 έως 19 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 12 έως 20 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (με ριπές στα 70-80 km/h), ενώ στο Βόρειο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια τμήματα θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.