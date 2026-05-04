Την αναξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ από τη μια και την προώθηση αποφάσεων που στόχο έχουν μόνο την καλυτέρευση της ζωής των πολιτών επιχειρεί να αναδείξει η κυβέρνηση. Μέσα στο σαββατοκύριακο μπορεί τα πολιτικά ντεσιμπέλ να ήταν εκκωφαντικά λόγω της κόντρας ανάμεσα στην κυβέρνηση και τη Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, όμως παράλληλα και μέσα από την ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία για τα λεγόμενα πανωτόκια που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες που πλήρωναν «χρυσά» καταναλωτικά δάνεια.

Και παρά το γεγονός ότι επιχειρήθηκε άμεσα από την αντιπολίτευση να μηδενιστεί και αυτή η πρωτοβουλία και να απαξιωθεί, κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι το ζήτημα των πανωτοκίων απασχολεί την ελληνική οικονομία εδώ και δεκαετίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις το χρέος είχε αυξηθεί πολλαπλάσια σε σχέση με το αρχικό δάνειο, κυρίως λόγω υψηλών επιτοκίων και ανατοκισμού.

Με το νέο πλαίσιο, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει πιο μόνιμη λύση σε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργήσει κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις, ειδικά μετά την περίοδο της κρίσης και αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν υπήρχαν τα υγιή θεμέλια τόσο στην οικονομία όσο και στον τραπεζικό τομέα.

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, είναι έτοιμο, ενώ δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναφθεί. Είναι ρυθμίσεις που, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, δημιουργούν ένα πιο ξεκάθαρο και δίκαιο πλαίσιο για όλους.

Η χώρα μας διαθέτει εθνικό στόλο 17 δορυφόρων σε τροχιά, θωρακίζοντας την Πολιτική Προστασία

Ταυτόχρονα, συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη σημείωναν ότι απέναντι στην επιμονή της αντιπολίτευσης να κάνει πολιτική με δημοσιεύματα που την βολεύουν για εξεταστικές και προανακριτικές και να θεωρεί ότι μέσα από τη σκανδαλολογία θα πείσει τους πολίτες να την εμπιστευθούν, η Ελλάδα έκανε ακόμα ένα άλμα στο διάστημα με την εκτόξευση έξι νέων μικροδορυφόρων – τεσσάρων θερμικών δορυφόρων και δύο της αποστολής Hellenic Space Dawn.

Πλέον η χώρα μας διαθέτει εθνικό στόλο 17 δορυφόρων σε τροχιά, θωρακίζοντας την Πολιτική Προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην «πρώτη γραμμή» της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, συνολικού ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και υλοποιείται σε συνεργασία με την ESA. Οι 17 συνολικά ελληνικοί μικροδορυφόροι παρέχουν πολλαπλές λήψεις ημερησίως πάνω από την Ελλάδα για Πολιτική Προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια.

Σήμερα φτάνει στη χώρα μας ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα Άντριους Κουμπίλιους και στη συνάντηση που θα έχει στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό θα συζητήσουν την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα αυτό, τη θωράκιση ευρωπαϊκών εδαφών αλλά και το πρόγραμμα ασφαλών ευρωπαϊκών επικοινωνιών Govsatcom, κόμβος του οποίου δημιουργείται στην Ελλάδα.

Τι είναι το Govsatcom

Η Ελλάδα επιλέχθηκε ως μία από τις δύο έδρες (μαζί με τη Γερμανία) για τη φιλοξενία του επιχειρησιακού κόμβου (hub) του προγράμματος EU GOVSATCOM, ενισχύοντας τον ρόλο της στην ασφάλεια και τις δορυφορικές επικοινωνίες της ΕΕ. Το πρόγραμμα παρέχει ασφαλείς, κρυπτογραφημένες δορυφορικές επικοινωνίες για κρατικούς χρήστες. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει πρόσβαση σε κρίσιμες δορυφορικές επικοινωνίες για την άμυνα και την ασφάλεια, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της χώρας.