«Η τροφή είναι το φάρμακό σου και το φάρμακο η τροφή σου». Η διάσημη ρήση αποδίδεται στον Ιπποκράτη, τον αρχαίο Έλληνα γιατρό, τον πατέρας της δυτικής ιατρικής.

Ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε – μεταξύ άλλων – το σκόρδο για τη θεραπεία πολλών παθήσεων και σήμερα η επιστήμη επιβεβαιώνει αρκετές από αυτές τις ευεργετικές ιδιότητες, καθώς ερευνητικά έχουν διαπιστωθεί οι εξαιρετικά ωφέλιμες ενώσεις θείου που απελευθερώνονται όταν το κόβουμε, το συνθλίβουμε ή το μασάμε.

Το σκόρδο προσθέτει έντονη γεύση και ταιριάζει σχεδόν σε κάθε αλμυρό πιάτο, όπως σούπες και σάλτσες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί φρέσκο, σε πάστα, σε σκόνη ή ως συμπλήρωμα. Ένας απλός τρόπος κατανάλωσης είναι να το αναμείξετε με ελαιόλαδο και λίγο αλάτι για μια εύκολη ντρέσινγκ σε μια θρεπτική σαλάτα.

Αναφέρεται στο να αφήνετε το σκόρδο για 10 λεπτά μετά το κόψιμο πριν το μαγειρέψετε, ώστε να διατηρηθεί η αλισίνη.

1. Το σκόρδο περιέχει ισχυρές φαρμακευτικές ενώσεις

Η πιο γνωστή ένωση για οφέλη της είναι η αλισίνη. Πρόκειται για μια ασταθή ένωση που απελευθερώνεται από το φρέσκο σκόρδο μετά την επεξεργασία του. Άλλες σημαντικές ενώσεις είναι το διαλλυλικό δισουλφίδιο και η S-αλλυλοκυστεΐνη. Αυτές οι ουσίες απορροφώνται από το πεπτικό σύστημα και δρουν σε όλο το σώμα, ασκώντας ισχυρές βιολογικές επιδράσεις.

2. Είναι πολύ θρεπτικό με λίγες θερμίδες

Το σκόρδο είναι εξαιρετικά θρεπτικό σε σχέση με τις θερμίδες του. Μια σκελίδα (περίπου 3 γραμμάρια) περιέχει:

4,5 θερμίδες

0,2 γραμμάρια πρωτεΐνης

1 γραμμάριο υδατανθράκων

Είναι καλή πηγή:

μαγγανίου

βιταμίνης Β6

βιταμίνης C

σεληνίου

φυτικών ινών

3. Μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό και να προστατεύσει από ασθένειες

Έρευνα του 2016 έδειξε ότι εκχύλισμα παλαιωμένου σκόρδου μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα. Άτομα που το κατανάλωναν για 3 μήνες είχαν πιο ήπια συμπτώματα κρυολογήματος και λιγότερες απουσίες από εργασία ή σχολείο. Οι ενώσεις του σκόρδου φαίνεται επίσης να έχουν αντιιικές ιδιότητες, με τους ερευνητές να εκτιμούν πως ενδεχομένως να εμποδίζουν τους ιούς να εισέλθουν ή να πολλαπλασιαστούν στα κύτταρα.

4. Μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως το έμφραγμα και το εγκεφαλικό, αποτελούν από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι βασικός παράγοντας κινδύνου. Μελέτες δείχνουν ότι τα συμπληρώματα σκόρδου μπορούν να τη μειώσουν σημαντικά. Η δράση του είναι παρόμοια με ορισμένα φάρμακα, αλλά με λιγότερες παρενέργειες. Η αλισίνη φαίνεται να περιορίζει την παραγωγή μιας ορμόνης που αυξάνει την πίεση και να χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία.

5. Βελτιώνει τα επίπεδα χοληστερόλης

Το σκόρδο μπορεί να μειώσει τη συνολική και την «κακή» (LDL) χοληστερόλη. Η κατανάλωσή του για πάνω από δύο μήνες μπορεί να μειώσει την LDL έως και 10%. Ωστόσο, δεν φαίνεται να επηρεάζει τα τριγλυκερίδια ή την «καλή» (HDL) χοληστερόλη.

6. Περιέχει αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τον εγκέφαλο

Το οξειδωτικό στρες συμβάλλει στη γήρανση και στη γνωστική έκπτωση. Το σκόρδο περιέχει αντιοξειδωτικά που ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού και μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο ασθενειών όπως το Αλτσχάιμερ. Μελέτες σε ζώα έχουν συνδέση την αλισίνη με προστασία από τη γνωστική φθορά, αλλά απαιτείται περισσότερη έρευνα σε ανθρώπους.

7. Μπορεί να συμβάλει στη μακροζωία

Καθώς το σκόρδο βελτιώνει σημαντικούς παράγοντες όπως η αρτηριακή πίεση και προστατεύει από λοιμώξεις, είναι λογικό να συμβάλλει στη μακροζωία. Μελέτες δείχνουν ότι ηλικιωμένοι που καταναλώνουν σκόρδο συχνά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

8. Μπορεί να βελτιώσει την αθλητική απόδοση

Το σκόρδο χρησιμοποιούνταν από αρχαίους πολιτισμούς για τη μείωση της κόπωσης και τη βελτίωση της αντοχής. Αν και μελέτες σε ζώα δείχνουν θετικά αποτελέσματα, τα δεδομένα σε ανθρώπους είναι περιορισμένα. Πρόσφατη έρευνα, παρότι δεν διαπίστωσε βελτίωση της απόδοσης, συνέδεσε το σκόρδο με μείωση του οξειδωτικού στρες και της μυϊκής βλάβης.

9. Βοηθά στην αποτοξίνωση από βαρέα μέταλλα

Οι ενώσεις θείου του σκόρδου μπορούν να προστατεύσουν τα όργανα από τοξικότητα βαρέων μετάλλων. Έρευνα σε εργαζόμενους με έκθεση σε μόλυβδο έδειξε ότι το σκόρδο μείωσε τα επίπεδά του στο αίμα κατά 19% και βελτίωσε συμπτώματα όπως πονοκέφαλο και υπέρταση.

10. Μπορεί να ενισχύσει την υγεία των οστών

Ορισμένες μελέτες, ιδιαίτερα σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, δείχνουν ότι το σκόρδο μπορεί να μειώσει το οξειδωτικό στρες που σχετίζεται με την οστεοπόρωση. Επίσης, μπορεί να μειώσει τον πόνο σε περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας.