Καμία έκπληξη δεν προκάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου το περιεχόμενο του μανιφέστου του Αλέξη Τσίπρα, με το οποίο έκανε χθες ακόμα ένα βήμα προς την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα, μέσω του οποίου θέλει να επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Τα όσα αναφέρει δεν απέχουν και πολύ από όσα ευαγγελιζόταν όταν ανέλαβε τα ηνία της χώρας, και μάλιστα κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν ότι αισθάνονται δικαιωμένοι, καθώς μπορεί μέσω του περίφημου rebranding να άλλαξε κατά τι το περιτύλιγμα, αλλά όχι η σκέψη του πρώην πρωθυπουργού.

Όπως είπε στο Action24 για τον πρώην πρωθυπουργό, για να «αλλάξει κάποιος, πρέπει να αναγνωρίσει τα λάθη του και να ζητήσει συγγνώμη για αυτά. Ο κύριος Τσίπρας ποινικοποίησε την πολιτική ζωή. Αλλά αν δεν κάνεις την αυτοκριτική, αν δεν πεις τι έκανες σωστά και τι θεωρείς ότι δεν έκανες σωστά, για να μην το ξανακάνεις, τότε εγώ δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Βλέπω αλλαγή στο περιτύλιγμα, βλέπω αλλαγή στον τρόπο, δεν βλέπω αλλαγή στη σκέψη, δεν βλέπω αλλαγή στην ουσία».

«Εμφανίζεται με θέσεις χιλιοειπωμένες ως Μεσσίας που ήρθε να σώσει τη χώρα από το ρουσφέτι και τη διαπλοκή. Σα να μην κυβέρνησε ποτέ», σχολίαζε συνεργάτης του πρωθυπουργού. Μάλιστα, ο ίδιος έλεγε ότι για τις παθογένειες στις οποίες αναφέρεται ο κ. Τσίπρας και με ευχολόγια θέλει να εξαφανιστούν, ο ίδιος ως πρωθυπουργός της χώρας πριν από μόλις 7 χρόνια, δεν έκανε τίποτα.

Εδώ εστιάζεται και η κριτική η οποία θα ασκηθεί στον πρώην πρωθυπουργό όταν αποφασίσει να δώσει όνομα στο νέο του εγχείρημα. «Εμείς, θα του θυμίζουμε το παρελθόν του και όλα όσα άλλαξαν σε αυτή τη χώρα τα τελευταία 7 χρόνια», έλεγαν από το Μαξίμου και πρόσθεταν ότι οι ίδιοι δεν χρειάζεται να κάνουν και πολλά απέναντι στον κ. Τσίπρα, γιατί το κάνουν με τον καλύτερο τρόπο πρώην σύντροφοί του στον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μιλούν για ξαναζεσταμένο φαγητό.

Ταυτόχρονα, αυτό που παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κυβέρνηση είναι ο διαγκωνισμός ανάμεσα στον κ. Ανδρουλάκη και τον κ. Τσίπρα για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά.

Είναι αποφασισμένοι να προειδοποιούν τους πολίτες ότι και οι δύο πολιτικοί, προκειμένου να κερδίσουν χώρο και ψήφους στην κεντροαριστερά, θα προχωρήσουν σε πλειοδοσία υποσχέσεων και θα απέναντι σε αυτό θα αντιτείνουν ότι η ΝΔ έχει κοστολογημένο πρόγραμμα.

Και θα στηλιτεύουν τα επικοινωνιακά τερτίπια στα οποία θεωρούν με μαθηματική ακρίβεια ότι θα προχωρήσουν τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας για να δείξουν ότι ηγούνται της κεντροαριστεράς. Ήδη, το πρώτο «χτύπημα» από τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος με μια ανάρτηση και λίγα λόγια θέλησε να σχολιάσει αυτόν τον ανταγωνισμό, προκάλεσε την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη.