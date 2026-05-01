O Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε στα social media με τον δικό του τρόπο την φωτογραφία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, συνοδευόμενο από τους βουλευτές του κόμματος, Παναγιώτη Δουδωνή, Δημήτρη Μάντζο και Παύλο Χρηστίδη να κρατούν από ένα κόκκινο γαρύφαλλο για να αποτίσουν φόρο τιμής στους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή, ανήμερα της Πρωτομαγιάς

«Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του @atsipras στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις! …» έγραψε ο υπουργός Υγείας.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 1, 2026

Είναι προφανές ότι η ανάρτηση του υπουργού Υγείας παραπέμπει στην πρώτη συμβολική κίνηση που είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας αμέσως μετά την ορκωμοσία του ως πρωθυπουργός το 2015 να επισκεφθεί την Καισαριανή και να καταθέσει ένα κόκκινο γαρύφαλλο στη μνήμη των 200 εκτελεσθέντων από τους Ναζί.