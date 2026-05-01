Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε σήμερα, Παρασκευή (1/5), εκτελεστικό διάταγμα που διευρύνει τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της κουβανικής κυβέρνησης, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου στο πρακτορείο Reuters, καθώς επιδιώκει να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Αβάνα.

Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν άτομα, οργανισμούς και εταιρείες που υποστηρίζουν τους μηχανισμούς ασφαλείας της κουβανικής κυβέρνησης ή είναι συνεργοί σε διαφθορά ή σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποια άτομα ή οργανισμοί πλήττονται από τις κυρώσεις βάσει του διατάγματος.

Οι νέες κυρώσεις είναι η τελευταία επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ κατά της Κούβας, για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα πει ότι βρίσκεται κοντά σε κατάσταση κατάρρευσης, ενώ μετά την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο στη Βενεζουέλα είχε απειλήσει ότι «η Κούβα είναι η επόμενη».

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η εντολή του Τραμπ περιείχε μια έμμεση προειδοποίηση προς την Κούβα, λέγοντας ότι η κυβέρνηση του νησιού έχει ευθυγραμμιστεί με το Ιράν και ένοπλες οργανώσεις, όπως η Χεζμπολάχ.

«Η Κούβα παρέχει ένα φιλικό περιβάλλον για εχθρικές ξένες μυστικές υπηρεσίες, στρατιωτικές και τρομοκρατικές επιχειρήσεις σε απόσταση μικρότερη των 100 μιλίων από την αμερικανική πατρίδα», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Τι ζητάει η Αμερική

Οι ΗΠΑ απαιτούν εδώ και καιρό από την Κούβα να ανοίξει την οικονομία της, να καταβάλει αποζημιώσεις για περιουσίες που απαλλοτριώθηκαν από την κυβέρνηση του τότε ηγέτη Φιντέλ Κάστρο και να διεξαγάγει «ελεύθερες και δίκαιες» εκλογές.

Η Κούβα έχει απαντήσει ότι η μορφή σοσιαλιστικής διακυβέρνησής της δεν είναι προς διαπραγμάτευση.

Στις αρχές του έτους, οι ΗΠΑ επέβαλαν πρόσθετες σκληρές κυρώσεις, παγώνοντας τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας προς την Κούβα μετά την εκδίωξη του Μαδούρο και απειλώντας να επιβάλουν τιμωρητικούς δασμούς σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που έστελνε αργό πετρέλαιο στην Κούβα, ωθώντας το Μεξικό, έναν άλλο κορυφαίο προμηθευτή, να σταματήσει τις αποστολές προς το νησί.

Η έλλειψη καυσίμων στην Κούβα συνέβαλε σε τρεις μεγάλες, εθνικές διακοπές ρεύματος, ενώ πολλές ξένες αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς το νησί.