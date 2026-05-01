Σημαντικό βήμα για παραμονή στην Serie A, έκανε η Λέτσε η οποία στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 35ης αγωνιστική νίκησε με 2-1 την Πίζα εκτός έδρας.
Με την ήττα αυτή η Πίζα υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία, όπως και η Ελλάς Βερόνα, η οποία δεν μπορεί να καλύψει την διαφορά των 13 βαθμών.
Όσον αφορά τον αγώνα, η Λέτσε ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 52’ με τον Μπάντα, με την Πίζα να ισοφαρίζει σε 1-1 με τον Λέρις στο 56’. Το τελικό 1-2 για την Λέτσε διαμόρφωσε στο 65ο λεπτό του αγώνα ο Τσεντίρα.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής
Παρασκευή 1 Μαϊου
Πίζα-Λέτσε 1-2
Σάββατο 2 Μαϊου
Oυντινέζε-Τορίνο (16:00)
Κόμο-Νάπολι (19:00)
Aταλάντα-Τζένοα (21:45)
Κυριακή 3 Μαϊου
Mπολόνια-Κάλιαρι (13:30)
Σασουόλο-Μίλαν (16:00)
Γιουβέντους-Βερόνα (19:00)
Ίντερ-Πάρμα (21:45)
Δευτέρα 4 Μαϊου
Κρεμονέζε-Λάτσιο (19:30)
Ρόμα-Φιορεντίνα (21:45)