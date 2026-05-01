Για «τεράστιο κόστος» και συνέπειες και για τους καταναλωτές – και στις ΗΠΑ – προειδοποίησε η πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) Χίλντεγκαρντ Μιούλερ, αναφερόμενη στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς ύψους 25% για τα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ευρώπη.

Η κυρία Μιούλερ κάλεσε επίσης τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες και να τιμήσουν την υπάρχουσα εμπορική συμφωνία τους.

«Το κόστος των επιπλέον δασμών θα είναι τεράστιο τόσο για τη γερμανική όσο και για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία σε μια ήδη επιβαρυμένη εποχή και θα επηρεάσει πιθανότατα και τους καταναλωτές στις ΗΠΑ», δήλωσε η κυρία Μιούλερ, αντιδρώντας στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί αύξησης των δασμών στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την ΕΕ σε 25% από 15% που προέβλεπε η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ.

Η συμφωνία ωστόσο «πάγωσε» μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που αμφισβητούσε τη νομιμότητα των δασμών που επέβαλε η Ουάσιγκτον το 2025, αλλά και τις απειλές του προέδρου Τραμπ για τη Γροιλανδία.

«Η υπάρχουσα εμπορική συμφωνία πρέπει να τιμηθεί και από τις δύο πλευρές. Καλούμε επειγόντως ΕΕ και ΗΠΑ να ξεκινήσουν τις συνομιλίες», τόνισε η πρόεδρος της VDA και υπογράμμισε ότι οι ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου συνιστούν «νέα και σοβαρή επιβάρυνση για τις διατλαντικές σχέσεις».