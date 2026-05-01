O Παπάγου ήταν ο μεγάλος νικητής με 92-74 επί της Μεγαρίδας στον πρώτο ημιτελικό στο ΔΑΚ Λευκάδας, και προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής (03/05, 18:15), όπου θα διεκδικήσει την άνοδο στην Basket League μετά από 27 χρόνια.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζάρετ Άντερτον, με 41 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 6 κλεψίματα, 2 τάπες και 50 βαθμούς αξιολόγησης.

Από πλευράς της Μεγαρίδας, που βρέθηκε για δεύτερη σερί χρονιά στο Final 4, 14 πόντους είχε ο Νίκος Πόζογλου, 12 ο Γιώργος Κολοφώτης και από 10 οι Σωτηρίου, Καλιανιώτης.

Τα δεκάλεπτα: 9-27, 31-46, 53-67, 74-92

ΜΕΓΑΡΙΔΑ: Σύλλας, Ρουμελιώτης 2, Δενδρινός 7, Παπαγεωργίου, Γκρέκας, Παναγιωτόπουλος 6, Σωτηρίου 10, Πόζογλου 14, Καλιανιώτης 10, Κολοφώτης 12, Ροζάκης 4, Πέργουλης 9.

ΠΑΠΑΓΟΥ: Δήμου, Μπιλάλης 9, Άντερτον 41, Μερμίγκης 6, Δενδρινός, Μαλέλης 11, Σκούρτης 1, Ντιμανότσι 5, Ματσάγγος, Καραμαλέγκος 15, Χουγκάζ 2, Μπαρμπαγιάννης 2.