Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με την Ζλάτιμπορ για τα play off του Σέρβικου πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, στα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου ο Νίκολα Κάλινιτς, βρέθηκε πεσμένος στο παρκέ δίπλα από τον παίκτη των γηπεδούχων, Ματέι Τσίμπεϊ και στη συνέχεια έχασε τελείως την ψυχραιμία του, γρονθοκοπώντας τον αντίπαλό του!

Ακολούθησαν σκηνές χάους με παίκτες των δύο ομάδων να έρχονται στα χέρια και με το παιχνίδι να διακόπτεται για περισσότερα από 10 λεπτά, μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα.