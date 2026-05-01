Ο Βίκος Ιωαννίνων ήταν ο μεγάλος νικητής στον δεύτερο ημιτελικό του Final 4 της Elite League στο κλειστό της Λευκάδας επικρατώτας με 94-87 του Πρωτέα Βούλας.

Έτσι, η ομάδα των Ιωαννίνων την Κυριακή (3/5, 18:15), θα αντιμετωπίσει τον Παπάγου, στον μεγάλο τελικό με τον νικητή να κερδίζει την άνοδο στην Basket League.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Καμπερίδης, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από τον Πρωτέα ξεχώρισαν Ρίτσαρντ (27π), Κόης (13π) και Ρις (12π).

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 42-39, 63-61, 94-87

ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Τζόουνς 13, Σιμιτζής, Γεωργίου, Άντερσον, Γράβας 13, Διαμαντάκος, Καμπερίδης 22, Τσούκας, Αρνόκουρος 8, Μαστρογιαννόπουλος 15.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ: Ρίτσαρντ 27, Μιλεντίγεβιτς 10, Ρις 12, Κόης 13, Δέλγας 8, Πετανίδης 6, Μπέλη 5, Βουλγαρόπουλος 2, Καραγεωργίου 4.