Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι η ΑΕΚ κατάφερε να νικήσει στο κλειστό της Ηλιούπολης τον Ολυμπιακό με 33-32 και να κάνει το 1-0 στον πρώτο μεταξύ τους τελικό στην Handball Premier.

Παρότι οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι για περισσότερο από 40 λεπτά, φτάνοντας ακόμα και στο +8 στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου, η Ένωση έβγαλε αντίδραση πλησίασε στο σκορ και τελικά κατάφερε να κάνει την ανατροπή με γκολ του Παναγιώτου 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Ο δεύτερος τελικός είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Τρίτη (05/05) στις 19:00 στο Κλειστό του Καματερού και όχι στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, με την ΑΕΚ να δίνει το παιχνίδι χωρίς κόσμο λόγω τιμωρίας.

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 5-4, 7-7, 11-8, 14-11, 17-13 (ημχ.), 20-15, 24-17, 26-22, 27-26, 30-29, 32-33.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ντιόγκο, Εσκαλόνα, Κουν 2, Βίντα 3, Τζίμπουλας 4, Παπάζογλου 2, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 2, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 6, Τσαναξίδης 3, ίβιτς 1, Σουργκιέλ, Μάνθος 2, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 6.

ΑΕΚ: Αραμπατζής 3, Μπούτος, Παναγιωτίδου 2, Μπάρος 3, Ραντόισιτς 1, Περίν 2, Αντωνιάδης, Τοριάνι 2, Κουκουλάς 5, Γκαρέν 3, Κολοβός, Τουρέ 4, Πεισότο 1, Στούμπερ 7, Ριμπέτ, Ματέους.