Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τις περιπολίες σε διεθνή ύδατα και την επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν έξω από τα Στενά του Ορμούζ, με 45 εμπορικά πλοία να έχουν λάβει εντολή να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε λιμάνια.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το μέτρο αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον αποκλεισμό.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με προηγούμενες καταγραφές, καθώς νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχαν αναφερθεί 42 πλοία.