Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τονίζει στο νέο μήνυμά του ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να προστατεύσουν τις βάσεις τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Οι χάρτινες βάσεις τίγρεων της Αμερικής δεν μπορούν καν να προστατευτούν, πόσο μάλλον οι περιφερειακοί αμερικανολάτρεις», τονίζει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε ανάρτηση στο “X”.

Σε άλλη ανάρτηση, ο Ιρανός ηγέτης υπεραμύνθηκε του δικαιώματος της χώρας του στα Στενά του Ορμούζ.