Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τονίζει στο νέο μήνυμά του ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να προστατεύσουν τις βάσεις τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Οι χάρτινες βάσεις τίγρεων της Αμερικής δεν μπορούν καν να προστατευτούν, πόσο μάλλον οι περιφερειακοί αμερικανολάτρεις», τονίζει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε ανάρτηση στο “X”.

🔴 Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei:

America's paper tigers can't even defend their own bases, so how will they protect the region's American worshippers

Σε άλλη ανάρτηση, ο Ιρανός ηγέτης υπεραμύνθηκε του δικαιώματος της χώρας του στα Στενά του Ορμούζ.