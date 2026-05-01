Ακόμα και χωρίς τον Ταβάρες η Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε τα δόντια της και επικράτησε εύκολα με 102-75 της Χάποελ Τελ Αβίβ στη «Movistar Arena» κάνοντας το 2-0 στη μεταξύ τους σειρά για τα play off της Euroleague.

Έτσι η Ρεάλ θέλει πλέον μια νίκη στα παιχνίδια που θα μεταφερθούν στο Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας, για να προκριθεί στο Final-4.

Κορυφαίος για τη Ρεάλ ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο που είχε 23 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Ουσμάν Γκαρούμπα, που αντικατέστησε τον Ταβάρες είχε 13 πόντους με 9 ριμπάουντ.

Από πλευράς Χάποελ, πάλεψε με 19 πόντους ο Ντάνιελ Οτούρου, ενώ 11 πόντους είχε ο Ελάιτζα Μπράιαντ και 10 ο Κρις Τζόουνς.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 40-42, 73-62, 102-75