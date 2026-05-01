Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν οδηγός αυτοκινήτου στάθμευσε παράνομα σε κεντρικό δρόμο και προκάλεσε πρόβλημα στην κυκλοφορία λεωφορείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μητροπόλεως, όπου, παρά την ύπαρξη κολωνακίων που έχουν τοποθετηθεί για να αποτρέπεται η στάθμευση, ο οδηγός του οχήματος με αλβανικές πινακίδες άφησε το Ι.Χ. του στο οδόστρωμα, έχοντας μάλιστα ενεργοποιήσει τα αλάρμ.

Η παράνομη στάθμευση είχε ως αποτέλεσμα να «κολλήσει» λεωφορείο που κινούνταν στη λεωφορειολωρίδα εκείνη την ώρα, προκαλώντας προσωρινό μπλοκάρισμα στην κυκλοφορία.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει την ταλαιπωρία που προκλήθηκε, ενώ προκάλεσε αντιδράσεις για την αντικοινωνική συμπεριφορά του οδηγού.