Μία φωτογραφία με μαγιάτικο στεφάνι από λουλούδια «ανέβασε» η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη την Παρασκευή (01.05.2026) στον λογαριασμό της στο Instagram, πιστή στο έθιμο για την Πρωτομαγιά.

Δίπλα στη φωτογραφία της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη γράφει στα αγγλικά «Χαρούμενος Μάιος», ευχόμενη παράλληλα:

«Να είναι αυτός ο μήνας καλύτερος από τον προηγούμενο», μία ευχή που παραπέμπει στα προβλήματα που αντιμετώπισε η σύζυγος του πρωθυπουργού με την υγεία της τον Απρίλιο.

Θυμίζουμε ότι στις 25 Απριλίου και μετά από 8 ημέρες νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό», η Μαρέβα Γκραμπόφσκι έλαβε εξιτήριο.