Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην πρεμιέρα του στον όμιλο που διεξάγεται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, επικράτησε με 15-11 της Ιταλίας.

Από τρία τέρματα σημείωσαν η Στεφανία Σάντα και η Ελευθερία Πλευρίτου, που ήταν οι πρώτες σκόρερ της Εθνικής μας.

Η Εθνική ομάδα γυναικών αύριο Σάββατο (02/05, 19:30), θα αντιμετωπίσει τη γηπεδούχο Ολλανδία.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 1-3, 2-3, 5-5

ΙΤΑΛΙΑ: Κοντορέλι, Ταμπάνι 1, Λεόνε, Κλατόφσκι 2, Γκαντ, Σερτζόλ, Γκιουστίνι, Μπιανκόνι 3, Μπετίνι 1, Ρανάλι 2, Κοκιέρε 1, Γκαλιάρντι 1, Σεσένα, Πάπι.

ΕΛΛΑΔΑ: Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 3, Κουρέτα 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 1, Σιούτη 2, Πάτρα 2, Κρασσά, Βασιλική Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κοτσιώνη, Φουράκη.