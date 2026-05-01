Δεν έχουν τέλος δυστυχώς οι περιπτώσεις ασυνείδητων που τρέχουν δαιμονισμένα βάζοντας σε κίνδυνο τον εαυτό τους και τους άλλους οδηγούς . Στη σύλληψη ενός 38χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου αστυνομικοί του Α.Τ. Αλιβερίου, για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο οδηγός σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 124 χλμ/ώρα όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χλμ/ώρα, στην 46η χ/θ της Εθνικής Οδού Χαλκίδας – Λεπούρων, στην ευθεία του κάμπου Αλιβερίου, λίγο πριν από το σημείο όπου είχε σημειωθεί πρόσφατα θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 17χρονο.

Σε βάρος του παραβάτη επιβλήθηκε το προβλεπόμενο από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας διοικητικό πρόστιμο, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου για την αυτόφωρη διαδικασία.